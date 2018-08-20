Кулинарный Дрезден и окрестности

Хоть немцы и говорят «Der Appetit kommt beim Essen» (то есть «Аппетит приходит во время еды»), съесть целую ногу не каждому под силу. Такое блюдо хорошо заказывать «в стол», чтобы сообразить как минимум на троих. Хозяева заведений, с одной стороны, предостерегают смельчаков: не старайтесь в одиночку одолеть айсбайн, с другой — съевший ее автоматически получает звание почетного гостя. В качестве гарнира к рульке подают тушеную кислую капусту (в Саксонии нередко — красную), гороховое пюре или картошку. Запивать все это полагается неограниченным количеством пива.

Из других специалитетов, которые могут заменить целый обед, знаменит саксонский картофельный суп с колбасками и густой наваристый айнтопф — немецкая разновидность сборной мясной солянки.