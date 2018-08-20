Кулинарный Дрезден и окрестности
Дрезден — город, где природа и гастрономические удовольствия составляют прекрасный союз, а подлинные шедевры можно найти не только в музеях, но и в ресторанах. Авторские изыски и бабушкины рецепты. Пивоварни и винодельни. Что пробовать, где заказать столик, какие грядущие праздники не пропустить и что привезти в качестве сувенира.
Традиционная гастрономия
Немецкая кухня складывалась столетиями и вобрала в себя, в том числе, многие традиции соседей. При этом и каждый регион внутри страны привносит в национальную кухню свои неповторимые особенности.
Айсбайн — запеченная свиная рулька — стопроцентный немецкий хит. В каждом регионе, да что там — у каждого повара и у каждой добропорядочной фрау, — есть свои секреты ее приготовления. Правильный айсбайн — не тот, что сделан по каноническому рецепту, а нежный, пряный, хрустящий и буквально тающий во рту. И найти его можно практически в любом ресторане немецкой кухни. Согласно северной традиции, рульку сначала варят, причем мясо должно быть засоленным или хорошо промаринованным, а затем отправляют в духовку. Само блюдо в Дрездене чаще называют хаксе (Haxe).
Немного истории
Блюдо называется «Айсбайн» (Eisbein), то есть «ледяная нога». При чем здесь лед? Тому есть несколько популярных объяснений. Во-первых, сытную рульку чаще едят в холода, во-вторых, ее жирная запеченная корочка блестит, словно ледяная, а в-третьих — и это самая красивая версия, — в старину из прочных отточенных свиных костей делали лезвия для коньков.
Хоть немцы и говорят «Der Appetit kommt beim Essen» (то есть «Аппетит приходит во время еды»), съесть целую ногу не каждому под силу. Такое блюдо хорошо заказывать «в стол», чтобы сообразить как минимум на троих. Хозяева заведений, с одной стороны, предостерегают смельчаков: не старайтесь в одиночку одолеть айсбайн, с другой — съевший ее автоматически получает звание почетного гостя. В качестве гарнира к рульке подают тушеную кислую капусту (в Саксонии нередко — красную), гороховое пюре или картошку. Запивать все это полагается неограниченным количеством пива.
Из других специалитетов, которые могут заменить целый обед, знаменит саксонский картофельный суп с колбасками и густой наваристый айнтопф — немецкая разновидность сборной мясной солянки.
Где попробовать
Если хотите отведать именно местные, саксонские версии хитов и специалитеты, ищите вывески Schenke, Gaststätte, Wirtshaus, то есть таверна, столовая, трактир. Среди них есть выдающиеся представители жанра!
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Здесь предлагают блюда «как при дворе Августа Сильного». Огромное меню угодит каждому, а если хотите попробовать много разного (и чтобы еще осталось место для десерта), не стесняйтесь просить полпорции (kleiner Teller). Не менее обширна и карта напитков: от прохладительных безалкогольных коктейлей до бочкового пива и благородных вин (помимо саксонских виноделен, неплохо представлены и южные регионы). Официанты непременно поведают вам историю знаменитого зеленого ликера «Слезы графини Козель» и предложат выпить его, как требует традиция, из оловянной воронки. Фото Michael Schmidt
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Традиционная саксонская кухня в концептуальном ресторане-музее, стилизованном под трамвайное депо. Официанты наряжены кондукторами, а в интерьер вписана Хелена, настоящий трамвай начала ХХ века. Здесь можно бюджетно позавтракать, выпить чашечку ароматного кофе с штруделем, сытно пообедать, нагулявшись по Старому городу и музеям.
По воскресеньям до двух часов здесь проходят семейные бранчи. А если ваш визит в Дрезден придется на 4 ноября, имейте в виду, что в этот день будут весело и шумно отмечать 120-летие Хелены.
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РЕСТОРАН ОХОТНИЧЬЕГО ДВОРЦА МОРИЦБУРГ
По мере возможности балует посетителей дичью из окрестных лесов, хотя большинство «фигурантов» меню выращено на фермах. Тем не менее встречаются утки и фазаны, оленина и свежевыловленная рыба. Прогуляться по увешанными раритетами залам и отобедать в роскошных интерьерах, которые помнят Августа Сильного, — оно того стоит.
Морицбург прекрасен в любой сезон: и летом, когда сказочный дворец отражается в зеркальной глади прудов, и зимой, когда он утопает в снегу, и осенью,окрашивающей все в пурпур и золото. Один из самых интересных обычаев приходится на последние выходные октября. Прежде чем слить воду из прудов, в Морицбурге устраивают большую рыбалку. Весь улов, прежде всего местных карпов, продают тут же, на ярмарке. Их жарят, запекают, фаршируют и предлагают продегустировать всем желающим. Fisch- und Waldfest в этом году придется на 27 и 28 октября. Фото Davy Doggen
Высокая кухня и места ее обитания
Любителям изысканных и сложных гастрономических опытов рекомендуем побывать в одном из многочисленных дрезденских ресторанов высокой кухни. В последние годы Германия по количеству звездных ресторанов вышла на второе место после Франции, и Дрездену тоже есть чем удивить гурмана.
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Ресторан для гурманов, отмеченный множеством наград. Шеф-повар Штефан Херманн и его команда стараются максимально использовать тот гениальный вкус продуктов (будь то простая фасоль или благородная икра), которым наделила их сама природа. Поэтому здесь нет сложносочиненных блюд — в рецептах максимум три компонента в дополнение к основному. Так, вкус жареных крылышек дополняют лимоны конфи и соус из каперсов, а стейку из косули аккомпанируют лисички и молодой лук-порей. Меню поделено на две части: «mit» (с мясом или рыбой) и «ohne» (вегетарианское). Можно заказать сет (от трех до девяти подач) или составить собственный микс.
На первом этаже — винный бар, где в центре внимания — региональная продукция. А раз в месяц устраивают вечера «Winzer im Fokus», где местные виноделы лично представляют свои вина гостям.
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Непременный участник всех ресторанных гидов и рейтингов, обладатель мишленовской звезды и один из самых главных кулинарных адресов в Дрездене. Звездный шеф Беньямин Бидлингмайер в своем меню переосмысливает французскую кухню, заставляя классические блюда звучать современно и свежо. Среди авторских хитов — успевшая стать знаменитой Faux gras — вегетарианская альтернатива традиционной антигуманно получаемой и богатой калориями фуа-гра. Все блюда в ресторане подаются исключительно на мейсенском фарфоре. Ресторан находится в 5-звездочном отеле Bülow Palais в Нойштадте.
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Говорят, немецкие рестораны — это не про рыбу. Загляните в Kastenmeiers в Kurländer Palais и убедитесь, что это полная ерунда.
Здесь предлагают рыбные деликатесы и морепродукты на любой вкус. Каждый день в меню появляется сет-сюрприз из четырех блюд, а также регулярно проводятся Spezialitätenwochen (недели специалитетов), главными героями которых становятся сезонные продукты: омары или устрицы, грибы или спаржа. Недели в ресторане также могут быть посвящены и гастролям знаменитого шефа. Например, прошлой осенью в рамках «Московских ночей» гостей Kastenmeiers удивлял Владимир Мухин (White Rabbit).
Тренд: новая гастрономическая толерантность
Почти все рестораны в Саксонии имеют либо отдельное вегетарианское меню, либо просто несколько блюд в карте для тех, кто не ест мясо, рыбу или вообще никакую пищу животного происхождения. Кроме того теперь принято сопровождать меню подробнейшим списком использованных пищевых добавок и ингредиентов, способных вызвать аллергию (от орехов и яиц до лактозы).
Экзотика в ассортименте
Если устали от свинины и хотите разнообразить меню, стоит обратить внимание на рестораны этнической кухни, которых в Дрездене тоже немало. Как правило, их держат реальные африканцы (Mama Africa), турки (Sofra), индусы (Little India), так что беспокоиться об аутентичности блюд точно не придется. Есть даже ресторан австралийской кухни (Ayers Rock), где подают стейки из крокодила, кенгуру и страуса. А в качестве фаст-фуда существует отличная альтернатива немецким колбаскам — аппетитный дёнер-кебаб.
На десерт
Достойную конкуренцию мясному изобилию составляет дрезденская выпечка. Саксония славится своими десертами, которыми можно насладиться в любой кондитерской или кофейне. Кстати, cаксонцы обожают кофе – черный, крепкий и сладкий, из-за чего их в шутку называют Kaffeesachsen. В обязательной программе сырники Quarkkäulchen (вы удивитесь, но в них добавляют картофель), так называемая саксонская ватрушка Eierschecke, которая на самом деле нежный и сочный творожный торт с яичной заливкой, напоминающий чизкейк, штрудели (помимо традиционных яблок в них кладут груши, вишни и все тот же творог с изюмом) и, конечно, штройзели с фруктово-ягодной начинкой и хрустящей крошкой.
Рождественский штоллен
Знаменитый дрезденский рождественский пирог штоллен во время летнего отпуска попробовать не получится. А вот с конца ноября — пожалуйста — его будут предлагать целиком и порционно во всех кафе, ресторанах и магазинах. Делать запасы (штоллен прекрасно хранится) рекомендуем на одной из десятка дрезденских рождественских ярмарок, например, Штрицельмаркт, которая откроется 28 ноября на площади Альтмаркт.
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Рождественская ярмарка в Дрездене. Фото Sylvio Dittrich
Пивной календарь
В Дрездене говорят «пиво» — подразумевают «Радебергер». Это гордость Саксонии, и хотя бы 0,5 золотистого пилснера в запотевшем бокале — обязательный пункт туристической программы — так же, как посмотреть «Сикстинскую мадонну». Нальют везде, но самая центровая точка — Radeberger Spezialausschank на набережной у террасы Брюля.
Сама пивоварня Radeberger находится в одноименном городке неподалеку от Дрездена, и туда можно отправиться на экскурсию: познакомиться с процессом производства (с последующей дегустацией), проехаться по городу на пивовозе, заглянуть в местный трактир и Biertheater.
На улочках модных кварталов Нойштадта найдется немало уютных крафтовых микропивоварен, а также магазинчик Hopfenkult с более чем 300 сортами крафтового пива, где по пятничным и субботним вечерам проводятся дегустации богатого ассортимента. На этом же берегу Эльбы расположен и довольно молодой, но весьма популярный пивной дом «Ватцке». Ball- und Brauhaus Watzke — собственно пивоварня, расположенная в старинном доме, — с танцевальным залом и садом с видом на реку, а также два других гастропаба сети — Watzke am Goldenen Reiter в Нойштадте и Watzke am Ring в Старом городе — предлагают посетителям запивать саксонские специалитеты «пивом месяца», сверяясь с действующим в заведениях «пивным календарем».
Если повезет попасть в Дрезден во время Октоберфеста, есть шанс не только попробовать в одном месте десятки сортов пива, но и послушать концерты, потанцевать и повеселиться. В нынешнем году праздник планируется масштабный: с 27 сентября до 13 октября.
Круглый год гостей ждут дегустации на пивоварнях. Это весьма познавательное удовольствие, которое можно испытать как в Дрездене, так и в поездках по его прекрасным окрестностям.
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Это атмосферная пивоварня с биргартеном — находится вдалеке от основных культурных маршрутов. И здесь нет таких толп туристов, как в центре. Зато местные жители, знающие толк в хорошем пиве и добротной кухне, обожают это место. Помимо имеющих постоянную прописку в пивной карте оригинального светлого, темного, нефильтрованного и пшеничного, есть сезонные предложения: летом – Sommerbier, Festbier — к Октоберфесту, Weihnachtsbier — к Рождеству. Здешний Октоберфест в этом году запланирован с 22 сентября по 7 октября.
Не мучиться с выбором еды помогут постоянные акции — блюдо дня, к которому первые пол-литра пива идут бесплатно: в понедельник — свиная рулька, во вторник — говяжьи ребрышки и так далее. Имейте в виду, что по субботам eine Maß (то есть литровую кружку) отдают за гуманные 5,5 евро.
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Одна из самых старинных и знаменитых пивоварен Саксонии находится недалеко от Дрездена, на пути в город фарфора Мейсен. Она основана в 1460 году. Специальные сорта по особым рецептам из самых качественных продуктов здесь стали варить задолго до появления термина «крафтовое пиво». В этом году Meissner Schwerter Kellerbier было отмечено престижной премией Craft Beer Award
Kellerbier
Это сорт молодого нефильтрованного пива с пониженным содержанием углекислого газа. В Meissner Schwerter это название совсем буквально передает идею продукта: свежий напиток поступает в бокалы гостей прямо из подвала (Keller) пивоварни.
На закуску
В качестве закуски на той же Meissner Schwerter обязательно попробуйте новинку — фирменный хлеб «Hopfen-Kruste» («хмельная корка»): в его закваске используют Meissner Lager Rubin, что делает вкус хлеба пряным и слегка сладковатым.
Лучшие друзья немецкого пива — колбаски всеразличнейших сортов: свиные, говяжьи, телячьи, тонкие, толстые, длинные, короткие, вареные, жареные, приготовленные на гриле. Конечно, это самый очевидный выбор в пивном ресторане. Но не отказывайте себе в ароматной колбаске в качестве уличного перекуса. Любую — берлинскую карривурст, тюрингскую с тмином, компактную нюрнбергскую или белую мюнхенскую — можно прихватить навынос, например, по дороге от Ноймаркта к террасе Брюля и с аппетитом съесть на скамейке в саду или на набережной.
Немного фразеологии
Колбаски и колбасы столь популярны в Германии, что немецкое выражение «Das ist mir Wurst», которое буквально переводится как «Эта колбаска для меня», на самом деле означает «Мне все равно». И это не случайно, ведь с незапамятных времен при разделке туши вычленяли премиальные куски, а на остатки мяснику, грубо говоря, было плевать — их пускали на колбасу.
Винная карта
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Сбор урожая в замке Вакербарт. Фото Schloss Wackerbarth
«Пиво есть творение рук человеческих, а вино — божиих!» — некогда заметил Мартин Лютер. В Саксонии в это легко поверить.
Долина Эльбы — знаменитый винодельческий регион Германии с многовековой историей. Несмотря на то, что здесь нет жаркого южного солнца, мягкий климат, особый ландшафт и богатая минералами почва позволяют выращивать около 40 сортов винограда, и некоторые из них относятся к разряду сугубо редких. Настоящая жемчужина северных вин — Goldriesling, которое производят исключительно в Саксонии.
Большая часть вин, представленных в картах местных ресторанов, не просто немецкие, но и локальные. Но особенно интересно пробовать их в винных погребах, где сомелье расскажет о достоинстве каждого напитка.
Weingalerie Dr. Müller — старейший винный погреб Дрездена, основанный в 1660 году, находится под Кавалерским домом при дворце Альбрехтсберг. Здесь регулярно проводят дегустации и винные семинары — иногда непосредственно в историческом помещении, иногда — в виде прогулок с бокалом в руке по дворцовым паркам и виноградникам, принадлежащим хозяевам заведения — семье Мюллер, энтузиастам и просветителям, если так можно сказать, миссионерам виноделия. Посмотреть подробное расписание семинаров и дегустаций и записаться можно на сайте.
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Смотритель винного погреба проверяет бутылку игристого вина в Рюттелькеллере. Фото Schloss Wackerbarth
Как стать виноградарем
Сын доктора Мюллера Лутц вывесил на сайте примерно следующее обращение: «С начала сентября мы начинаем сбор урожая. В основном это происходит в выходные дни при поддержке семьи, друзей и просто людей, которым интересно поучаствовать. Плата за труд не предусмотрена, но вы можете рассчитывать на вкусную еду и вино (в том числе совсем молодой федервайсер). Если у вас есть охота и прочная устойчивая обувь, присоединяйтесь». Хотите попробовать? Напишите Лутцу: mail@winzerlutzmueller.de.
Еще одна полезная точка на карте — «Саксонская винотека» по соседству с Фрауэнкирхе. В ассортименте, около 150 сортов вин из более чем 30 виноделен. Но, честно говоря, стоит увидеть хотя бы некоторые из них собственными глазами.
По винному пути
По пролегающему вдоль Эльбы Саксонскому винному пути c многочисленными винодельнями, магазинчиками, винными погребками и старинными замками можно путешествовать на колесном пароходике, на велосипеде и даже на своих двоих (для этого проложены специальные вело- и пешеходный маршруты).
Что вы сделаете обязательными пунктами вашего путешествия, выбирать вам: уютный Радебойль и первую показательную винодельню дворца Вакербарт c ее увлекательными экскурсиями; хозяйство Хофлесниц, где была придумана знаменитая саксонская винная бутылка «заксенкойле», по форме напоминающая булаву; виноградники частного дворца Прошвиц, принадлежащего принцу цур Липпе; погреба Мейсена или живописные гостеприимные деревушки, где хозяева-виноделы по совместительству и кулинары, и непревзойденные рассказчики.
Помощь в составлении удобного маршрута найдете здесь.
Экскурсии на винодельни
25 и 26 августа практически все винодельни устраивают дни открытых дверей: за вход денег не берут, а кое-где (например, в Хофлеснице) устраивают и бесплатные экскурсии, угощают своим вином и развлекают живой музыкой.
Дворец Прошвиц: расписание.
Винодельческий кооператив Мейсена. Календарь событий и запись.
Во дворце Вакербарт — огромная программа помимо регулярных тематических экскурсий и дегустаций. По воскресеньям — бранч с виноделом, 8 и 9 сентября — праздник молодого вина под живую музыку на террасе. Подробное расписание.
Винодельня Хофлесниц. Экскурсии – каждую первую субботу месяца. Дегустации — по договоренности.
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Праздник вина в Радебойле. Фото André Wirsig
Винные фестивали
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Праздник вина в Радебойле. Фото André Wirsig
C 28 по 30 сентября в Радебойле пройдет ежегодный Праздник вина Herbst- und Weinfest Radebeul, который всегда сопровождается выступлениями бродячих театров (Wandertheater-festival). В праздничном шествии, которое возглавляют Королева вина, Бахус, курфюрст Август Сильный и придворный винодел граф Вакербарт, участвуют владельцы 28 местных винных погребов и гости из других винодельческих районов Германии. Все не с пустыми руками. На повозках — бочки с вином. И их возят не в качестве реквизита. Знающие люди советуют приходить со своим бокалом!
Бокалом молодого вина также угощают гостей практически в каждом дворе исторического центра города.
Другое традиционное мероприятие последнего уикенда сентября — Мейсенский винный фестиваль (Weinfest in Meissen). На Рыночной площади проходят дегустации от самых лучших мастеров региона, а по всему городу — концерты и представления. Причем концертная программа настолько обширна, что фестиваль с таким же успехом можно считать и музыкальным.
Вкусные сувениры
Как верно заметил Винни-Пух, «лучший подарок, по-моему, мед». Особенно сделанный правильными пчелами, которые живут прямо в городе. Их ульи расположены на крышах — в частности, Немецкого музея гигиены, культурного центра Крафтверк Митте и других известных зданий, а нектар они собирают в парках и на тысячах дрезденских балконов, где горожане выращивают самые разные цветы. В этом и заключается уникальность городского меда, который может менять вкус и цвет от месяца к месяцу и от района к району. А благодаря удивительной способности пчелиного организма отфильтровывать любые инородные вещества, в мед не попадает ни мельчайшей вредной частички. Узнать, где его купить можно на официальном сайте.
Bier-Siphon: пузатая стеклянная бутылка с фарфоровой ручкой емкостью от 1 до 3 литров. Ее можно наполнить пивом по собственному выбору. Друзья будут счастливы получить такой подарок.
Бутылочка саксонского Goldriesling — это вино производят исключительно в Саксонии, и оно безусловно приведет в восторг знатоков.
Все эти вкусности ждут вас в двух с половиной часах лёта из Петербурга. Билет на недавно открывшийся прямой рейс авиакомпании Germania стоит около 100 евро туда-обратно.
Не забудьте перед поездкой познакомиться с программой-минимум из 10 пунктов, которую мы составили для тех, кто хочет провести неделю, знакомясь с уникальной коллекцией мирового искусства. А еще узнать, где проходят самые зажигательные вечеринки, какие фестивали стоит посетить и как отдохнуть спортивно и активно.
Подробности о ресторанах и фестивалях, практическая информация, бронирование гостиниц и экскурсий, билеты для гостей города и масса дополнительных сведений на сайте Официального Дрезденского центра туристической информации.
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