Компания «Натали Турс» приостановила работу до 1 октября

14 августа на сайте туристической компании «Натали Турс» появилось сообщение с текстом о том, что все заказы и услуги аннулированы с 4 июля по 30 сентября. Продажи приостановлены до 1 октября.

До этого на сайте компании был другой текст, в котором говорилось, что операционная деятельность «Натали Турс» приостановлена. Но президент компании опроверг эту информацию в разговоре с «Интерфаксом».

Туроператор «Натали Турс» объявила об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров 4 июля «в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами». На следующий день компания начала выплату компенсаций туристам.