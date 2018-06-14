В Петербурге появится визовый центр Украины

В Петербурге откроется визовый центр Украины. С 15 июня по 1 августа центры появятся также в Москве, Новосибирске, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Помимо этого Украина собирается открыть их в Египте, Иране, Вьетнаме, Нигерии, Индии, Малайзии, Турции и других странах мира.

На данный момент граждане России могут въехать на Украину без оформления визы на срок не более 90 дней в 180-дневный период, но для пересечения границы стран необходимы биометрический заграничный паспорт и отпечатки пальцев. Россияне, желающие посетить Украину, обязаны сообщать о своих намерениях внутри страны.

На прошлой неделе в Петербурге прекратило свою работу Генконсульство Великобритании, однако визовый центр Соединенного королевства продолжит работать.