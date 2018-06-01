Лесотерапия, горячие источники, фут-спа и другие необычные программы красоты в Корее

Лесотерапия

Дышите глубже! Что может быть более умиротворяющим, чем после городской суеты прогуляться по безлюдному лесу, послушать пение птиц и просто полюбоваться на деревья-великаны? Лесной воздух содержит более 200 различных биологически активных веществ — фитонцидов, работа всех систем организма улучшается буквально с каждым вдохом. Повышается иммунитет, умственная и физическая работоспособность, а уровень кортизола (гормона стресса), наоборот, снижается. Выйти из корейского леса — это как заново родиться радостным, спокойным и эмоционально устойчивым человеком.

Лесотерапию в Корее можно практиковать и «дикарем», просто выбрав один из множества прогулочных маршрутов, или довериться профессионалам — да-да, в Корее к планированию такого отдыха относятся не менее ответственно, чем к проектированию сложного гаджета!

Если вы предпочитаете самостоятельную лесотерапию, рекомендуем бамбуковые рощи в уезде Тамъян. Самая крупная из них — Чунногвон — это восемь «лесных ванн» на любой вкус: Путь удачи, Путь старого друга, Путь ученого, Путь философа и другие прогулочные маршруты с многозначительными названиями.

А тем, кто хочет узнать, что же представляет собой научный подход к лесотерапии, стоит обратиться в Национальный лесотерапевтический центр «Даслим» (провинция Кёнсан-пукто, г. Янчжу). От физической активности (скандинавская ходьба, оздоровительный трекинг, терапия пяти органов чувств и др.) до гидротерапии — здешние терапевтические программы позволят взглянуть на дары леса с новой стороны и обрести эмоциональное равновесие, а полученные навыки отлично пригодятся среди родных березок.