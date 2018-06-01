Лесотерапия, горячие источники, фут-спа и другие необычные программы красоты в Корее
Путешествие в Корею — это отдых для души и тела, причем в самом буквальном смысле. В стране есть всё, чтобы стать лучшей версией себя.
Южная Корея — это страна, где забота о коже не просто привычка, а часть культуры. Корейские красавицы могут использовать до 20 ухаживающих средств в сутки и тратить по несколько часов на маски, эмульсии и прочие чудодейственные средства. Позавидовав их неувядающей молодости, европейцы давно потянулись в Страну утренней свежести (что в данном контексте можно трактовать буквально) за уникальной корейской косметикой и медициной. Европейцев ждало много открытий, от средств с экзотическим составом, которые поражают реальным эффектом, до пластической хирургии — операции здесь поставлены на поток и цены на них демократичны. Между этими полюсами располагается весь спектр предложений спа и велнеса, на который стоит обратить внимание туристу.
Корейцы — страшные трудоголики, они проводят на рабочих местах более 50 часов в неделю (рабочее время еще недавно составляло 68 часов, но его законодательно сократили). Именно поэтому корейцы, как никто другой, знают толк в борьбе со стрессом. Способы обрести гармонию и привести в порядок организм нам тоже очень пригодятся. Среди них есть очень необычные.
Лесотерапия
Дышите глубже! Что может быть более умиротворяющим, чем после городской суеты прогуляться по безлюдному лесу, послушать пение птиц и просто полюбоваться на деревья-великаны? Лесной воздух содержит более 200 различных биологически активных веществ — фитонцидов, работа всех систем организма улучшается буквально с каждым вдохом. Повышается иммунитет, умственная и физическая работоспособность, а уровень кортизола (гормона стресса), наоборот, снижается. Выйти из корейского леса — это как заново родиться радостным, спокойным и эмоционально устойчивым человеком.
Лесотерапию в Корее можно практиковать и «дикарем», просто выбрав один из множества прогулочных маршрутов, или довериться профессионалам — да-да, в Корее к планированию такого отдыха относятся не менее ответственно, чем к проектированию сложного гаджета!
Если вы предпочитаете самостоятельную лесотерапию, рекомендуем бамбуковые рощи в уезде Тамъян. Самая крупная из них — Чунногвон — это восемь «лесных ванн» на любой вкус: Путь удачи, Путь старого друга, Путь ученого, Путь философа и другие прогулочные маршруты с многозначительными названиями.
А тем, кто хочет узнать, что же представляет собой научный подход к лесотерапии, стоит обратиться в Национальный лесотерапевтический центр «Даслим» (провинция Кёнсан-пукто, г. Янчжу). От физической активности (скандинавская ходьба, оздоровительный трекинг, терапия пяти органов чувств и др.) до гидротерапии — здешние терапевтические программы позволят взглянуть на дары леса с новой стороны и обрести эмоциональное равновесие, а полученные навыки отлично пригодятся среди родных березок.
Горячие источники
Переходим к водным процедурам! Особой популярностью пользуются горячие ванны и всевозможные спа. В Корее действует более 70 природных горячих источников, самые знаменитые из них — Ичхон, Онян, Юсон, Токсон, Ансон, а также комплекс в Асане.
Традиционные горячие источники с минеральной водой уже не первое тысячелетие используются для профилактики и лечения различных заболеваний — кожных, аллергических, гинекологических и т.д. Кроме того, купание в целебной воде снимает усталость и боль в мышцах, ускоряет обмен веществ, да и просто помогает приятно и с пользой провести время.
И это огромное удовольствие — нежиться в теплой минеральной воде и любоваться красотами природы. Например, в Resom Ocean Castle на берегу Желтого моря гостей ждет 20 тематических ванн, в которых используется вода из горячих источников и натуральные целебные ингредиенты, в том числе зеленый чай, лечебные травы и пр. Минеральная вода, содержащая германий, повышает защитные силы организма, а также замедляет процессы старения и обладает регенерирующими свойствами. А спа-центр «Чонгванчжан SPA G» предлагает различные энергетические спа-программы, в которых используется 6-летний корень женьшеня: детокс, укрепление иммунитета и омоложение гарантированы.
Тем, кто ищет что-то совсем уж необычное, рекомендуем горячие источники «Спа Грин Лэнд»: здесь работает уникальная зона «фут спа» — комплекс специальных ванн для ног. Ванны соединены между собой лесенками, по которым из источников стекает вода. Она благоприятно воздействует на суставы, сосуды и кожу — отличное решение для путешественника, который долго ходил, изучая достопримечательности.
Чайная терапия
Чаи из трав и фруктов издревле применяются здесь для лечения и профилактики различных заболеваний, восстановления эмоционального и физического равновесия. Целебный эликсир в сочетании с особой церемонией поможет снять усталость и просто станет запоминающимся приключением во время поездки в эту удивительную страну.
В Сеуле рекомендуем заглянуть в лечебную чайную «Бомтон»: здесь можно не только продегустировать лечебный чай, но и получить консультации практиков восточной медицины и сделать специальную ванночку для ног. Здешние специалисты подберут напиток из нескольких десятков сортов в зависимости от вашего физического и душевного состояния. Кстати, кроме чая, в меню «Бомтон» есть и лечебное вино.
А с наибольшей ответственностью к чайной терапии подошли в городе Чечхон, с 2005 года он даже объявлен Специальной зоной целебных трав. Здесь работает множество клиник и других объектов, связанных с восточной медициной, в числе которых — Центр чайной терапии TeaTerra. Он специализируется на всевозможных чайных ритуалах, которые стимулируют все пять органов чувств. А напоследок можно приобрести интересные чайные букеты себе или в подарок: например, согревающий фруктовый чай, чай для расширения кругозора, чай для релаксации, а также печенья восточной медицины из натуральных ингредиентов.
Медицинская косметология
Южная Корея входит в четверку стран по популярности пластической хирургии. В стране работает огромное количество специализированных клиник для желающих преобразиться, омолодиться, исправить изъяны лица и фигуры и просто поправить здоровье как традиционными, так и максимально современными способами. И кстати, для иностранных пациентов есть приятный бонус: при возвращении из Южной Кореи можно получить возврат налога с сумм, потраченных на пластическую хирургию и косметологические процедуры, — 10%. В общем, если решитесь стать более красивым и здоровым человеком, обратите внимание на обзор лучших клиник на сайте Национальной организации туризма Кореи.
Что увезти с собой: корейская косметика
Секрет корейской косметологии прост и сложен одновременно. Ведь для создания современных средств используются древние восточные трактаты и другие знания из прошлого, которые дополняются новейшими разработками в области биохимии и молекулярной биологии с использованием высокотехнологичного оборудования. Такое сочетание дает удивительные результаты.
На какие корейские средства стоит обратить особое внимание? Во-первых, очищающие комплексы: этот ритуал в Азии состоит из пяти, шести и даже десяти этапов. Молочко, пенка, гидрофильное масло, снова пенка… В результате кожа очищается в буквальном смысле до скрипа. Во-вторых, корейцам нет равных в увлажнении: кремы, сыворотки и тоники с кислотами здесь пользуются особой популярностью.
В состав корейской косметики часто входят отбеливающие компоненты — это подойдет тем, кто давно мечтает избавиться от пигментных пятен. За ровный и сияющий цвет лица ответственны BB- и CC-кремы — такого их разнообразия нет больше ни в одной стране. И наконец, корейцы обожают всевозможные маски для лица, губ и любых других частей тела — их смело можно привозить в подарок.
Одна из главных особенностей корейской косметики — необычные ингредиенты. Взять хотя бы широко разрекламированный крем со слизью улитки! Кроме нее, не удивляйтесь наличию в составе коры мимозы, пантов оленя, различных кореньев (женьшеня, солодки, пиона, дудника), жемчуга, азиатских грибов и прочих удивительных компонентов.
В каком бы городе вы ни оказались, недостатка в специализированных магазинах точно не будет. Но если хочется погрузиться в настоящий косметический рай, отправляйтесь в район Мёндон в Сеуле. Десятки точек с самыми невероятными бьюти-новинками, кафе и рестораны, толпы столичных модников — заглянуть сюда стоит не только за покупками, но и просто из любопытства.
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