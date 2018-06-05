10 причин провести неделю в Дрездене этим летом
Старые мастера и современное искусство, музыка и прекрасные дворцовые ансамбли, необычные развлечения и изысканная гастрономия, живописные виды и мягкий климат — все это ждет путешественника в регионе Дрезден-Эльбланд в сердце немецкой земли Саксония. Вот программа-минимум из 10 пунктов, которую с трудом удастся исполнить за неделю, наполненную впечатлениями, развлечениями и удовольствиями, ведь даже винопитие здесь возведено в ранг искусства.
1. Восхититься уникальной коллекцией мирового искусства
Знакомство с Дрезденом можно смело начать с Цвингера — дворцового комплекса, где находятся три великих музея, из которых самый знаменитый — Картинная галерея старых мастеров. Именно здесь с 1754 года (за исключением десятилетия пребывания в СССР после Второй мировой) находится «Сикстинская мадонна» Рафаэля. История Цвингера началась при Августе Сильном, который, вернувшись из большого путешествия по Франции и Италии, захотел устроить свой Версаль. Пышный дворец начал строить один гений — придворный архитектор Маттеус Пёппельман, а уже в середине XIX века закончил другой — Готфрид Земпер, удачно вписав внутренний фасад галереи в барочный ансамбль, а для внешнего использовав стиль неоренессанс. Рассматривать шедевры старых мастеров можно целый день. Либо составить список must see и, отдав дань Рафаэлю, Джорджоне, Дюреру, Рембрандту, Вермееру и далее по списку, переместиться в Музей фарфора. Или продолжить знакомство с живописью в Альбертинуме. Старинное здание, использовавшееся как арсенал в 70-е годы XIX века, было решено перестроить под музей и собирать здесь новое на тот момент искусство, начиная с романтиков во главе с Каспаром Давидом Фридрихом. Помимо Галереи новых мастеров, здесь потрясающее собрание скульптуры. Большее количество оригинальных античных статуй можно найти только в Италии. В коллекции есть работы Огюста Родена, Бальтазара Пермозера, Джованни Джамболоньи и скульпторов ХХI века.
Факт
В Галерее старых мастеров с середины XVIII века находится знаменитая картина Жана-Этьена Лиотара «Шоколадница». Кто позировал художнику, доподлинно неизвестно. Самая романтичная легенда гласит, что австрийский князь Дитрихштейн зашел в кофейню попробовать новый модный напиток — горячий шоколад. И без памяти влюбился в официантку Анну Бальтауф. Несмотря на протесты семьи, князь взял девушку в жены, а картина стала его свадебным подарком невесте. В сентябре откроется выставка «Самая лучшая пастель, которую вы видели», посвященная «Шоколаднице», экспозицию составят картины из Парижа, Лондона, Амстердама.
2. Полюбоваться роскошными произведениями ювелирного искусства
На двух экспозициях — исторической и новой — представлены более 4000 шедевров: ювелирные изделия из драгоценных камней и редких материалов, статуэтки, сервизы, вазы, чаши, письменные приборы, часы, шкатулки и другие затейливые вещицы. И практически про любой экспонат можно сказать «бесценный». Не из-за количества золота и бриллиантов. Больше всего в «Зеленых сводах» поражает, пожалуй, не роскошь, а талант, фантазия и какая-то нечеловеческая трудоспособность мастеров, все это создавших.
Самый маленький экспонат — вишневая косточка, украшенная искусной резьбой (через мощные линзы на ней можно рассмотреть 113 портретов, хотя на самом деле их больше). Самая многофигурная композиция — «Двор великого Могола», творение легендарного ювелира Динглингера и его подмастерьев (137 миниатюр людей и животных покрыты золотой эмалью и украшены бриллиантами, рубинами, изумрудами и жемчугом). Самый удивительный камень — зеленый бриллиант в 41 карат, помещенный в шляпный гарнитур курфюрста.
Факт
Придворный ювелир Иоганн Мельхиор Динглингер в 1701 году завершил работу над уникальным золотым кофейным сервизом, также включавшим большое количество декоративных фигур из слоновой кости. Чтобы скрыть, что это не фарфор (до получения рецепта оставалось еще несколько лет), вся посуда была полностью покрыта эмалью и расписана. А для украшения было использовано 5600 бриллиантов. Предназначенный для горячих напитков, сервиз не был использован ни разу.
3. Послушать классическую музыку
Концерты классической и духовной музыки регулярно проходят и в восстановленной по кирпичику Фрауэнкирхе. А послушать орган во время службы (с 12:00 до 13:00 часов) сюда можно прийти в любой день. Еще один тщательно спланированный вариант — попасть на концерт в один из саксонских дворцов и замков. Совсем не запланированный — наткнуться на музыкантов, гуляя по городу.
4. Выпить кофе на Балконе Европы
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Терраса Брюлля. Фото Frank Exß
Терраса Брюля — это небольшой отрезок набережной Эльбы в центральной части Старого Дрездена от Дворцовой площади до Альбертинума, одна из главнейших достопримечательностей города. В XVI веке это была часть крепостной стены. (Сегодня об этом напоминает музей «Казематы Дрездена», где можно со следующего года познакомиться с историей строительства военных укреплений в новой мультимедийной экспозиции.) Два столетия спустя стена утратила свое оборонное значение и была передана в собственность премьер-министру графу фон Брюлю, большому ценителю прекрасного. Граф облагородил территорию и превратил набережную в великолепный променад для своих знатных гостей. В 1814 году саксонский генерал-губернатор князь Репнин-Волконский сделал террасу доступной для всех, распорядившись соорудить широкую парадную лестницу со стороны Дворцовой площади.Терраса Брюля, которую также называют Балконом Европы (меткое определение принадлежит самому Гете) — излюбленное место отдыха не только туристов, но и местных жителей. Здесь масса кафе и ресторанов, где можно отдохнуть, наслаждаясь великолепным видом на Эльбу и ее противоположный берег.
5. Узнать больше о современном искусстве в Нойштадте
Факт
В 1990 году несколько веселых местных студентов объявили о создании независимой от Дрездена Пестрой республики Нойштадт. Они написали манифест, провозгласили полную свободу от груза прошлого, придумали собственные герб и флаг с изображением Микки-Мауса, паспорта, деньги и министерства. Через три года республика самораспустилась, но атмосфера творческого безумия царит в районе и по сей день. Теперь Bunte Republik Neustadt существует в формате ежегодного фестиваля уличного искусства, который проводится в третий уик-энд июня и является очень популярным в Германии праздником.
6. Побывать в роскошных дворцах
Саксонию называют страной тысячи дворцов, и вы не простите себе, если не посетите хотя бы несколько. Вот минимум must visit — в разных стилях, с разными характерами, до которых легко доехать из города.
Позднеготическая крепость Альбрехтсбург, возвышающаяся над живописной долиной Эльбы, — главная архитектурная достопримечательность Мейсена. Она считается старейшей в истории Германии крепостью, лишенной военной функции, то есть ее можно назвать первым светским дворцом.
Дворец Хартенфельс в Торгау — самая большая сохранившаяся княжеская резиденция эпохи раннего Возрождения. Его самая примечательная деталь — 20-метровая винтовая лестница, ведущая со стороны внутреннего двора к центральному флигелю.
В XVI веке курфюрст Мориц Саксонский построил небольшую охотничью резиденцию в богатых дичью лесах. Через столетие она превратилась в величественный барочный дворец Морицбург, стоящий посреди озера. Здесь многое связано с охотой: одна из комнат отделана перьями, другая до потолка увешана оленьими рогами, а в глубине парка притаился самый маленький в Саксонии дворец — Фазаний.
Летняя резиденция саксонских правителей Пильниц — яркий образец так называемого китайского барокко. Дворцовый ансамбль окружен роскошным садом c прудом и фонтаном, который является гордостью немецкого ландшафтного дизайна. Объехать и рассмотреть все эти дворцы — огромное удовольствие и пиршество для глаз.
7. Узнать, что такое настоящий фарфор, и даже поучиться его расписывать
Сегодня крупнейшая в мире коллекция — Дрезденское собрание фарфора (Porzellansammlung) — расположилась в южной части Цвингера. Здесь представлены выдающиеся образцы раннего мейсенского, а также восточноазиатского фарфора XVII и начала XVIII века. Но тем, кому интересна эволюция саксонского фарфора, стоит отправиться в сам Мейсен, который называют второй столицей Саксонии. Здесь есть и музей «Мир фарфора HAUS MEISSEN», и фирменный магазин, а еще туристов пускают в демонстрационные мастерские, где можно увидеть все стадии превращения бесформенной глиняной массы в шедевр и даже попробовать собственные силы в росписи.
Факт
В историческом центре Дрездена находится самая большая фарфоровая картина в мире «Шествие князей» (Fürstenzug), на которой изображены представители дома Веттинов, правившие Саксонией на протяжении 800 лет, и их свита. Панно площадью 957 м², сложенное из 25 000 мейсенских плиток, было создано в 1907 году по проекту профессора Дрезденской академии художеств Вильгельма Вальтера. Удивительное портретное сходство персонажей, детально точное воспроизведение костюмов и оружия, подписи с указанием имен и периода правления делают прогулку вдоль 100-метровой стены настоящим погружением в историю Саксонии.
8. Перенестись в прошлое, прокатившись на почтовой карете, старинном пароходе и фуникулере
В Дрездене рекордное количество действующего старинного транспорта. С 1895 года фуникулер (Standseilbahn) соединяет районы Лошвиц и Вайсер Хирш. Маршрут длиной в 547 метров проложен на 95-метровой высоте, что гарантирует массу эмоций и панораму города как на ладони. (При желании можно даже посмотреть, как устроен исторический машинный зал.)
Горная подвесная дорога (Schwebebahn), сооруженная в 1901 году, доставляет пассажиров из Лошвица в Оберлошвиц — на смотровую площадку. Она поднимается на 84 метра вверх всего за несколько минут. Зато потом наслаждаться прекрасными видами можно сколь угодно долго. Но в Саксонии старинные паровозы до сих пор возят туристов по узкоколейкам и на значительно большие расстояния. Например, на Лёсницгрундбан (Lößnitzgrundbahn) можно доехать со станции «Радебойль», находящейся прямо возле Дрездена, до дворца Морицбург. А там гостей уже ждут старинные кареты, чтобы каждый мог почувствовать себя аристократом, прибывшим на королевский бал. Совсем как в сказке «Три орешка для Золушки», ведь этот фильм снимали именно в Морицбурге.
К услугам любителей водных прогулок — девять исторических колесных пароходов постройки 1879–1929 годов, которые курсируют между винными деревушками региона Эльбланд через Дрезден и далее в Саксонскую Швейцарию.
9. Заглянуть во дворец Вакербарт, где дегустацию вин возвели в ранг искусства
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Дворец Вакербарт. Фото Schloss Wackerbarth
Факт
Саксонский винный путь (Sächsische Weinstraße) — маршрут для гурманов, который объединяет гастрономию, вино и красивые ландшафты. От Пирны через Дрезден, Радебойль и Мейсен он ведет в Дисбар-Зойслиц. На всем его протяжении расположены винодельни, винные ресторанчики и виноградники, с которых открываются потрясающие виды на долину Эльбы. Не ошибиться с выбором заведения помогут кодовые слова: «Besonders empfohlen im Weinland Sachsen». Таким знаком качества отмечены рестораны, где не только превосходная еда, но и большой выбор региональных вин. Их хозяева являются знатоками саксонского виноделия и охотно устраивают дегустации.
10. Пройти по русским следам
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Ковш Ивана Грозного
Россия и Саксония связаны с петровских времен. Самые по-царски размашистые русские следы можно увидеть в «Зеленых сводах». Это два бесценных подарка Петра Великого Августу Сильному: золотой ковш Ивана Грозного и уникальный сапфир в 648 карат. А вот самым большим оригиналом из живших в Дрездене русских, пожалуй, был князь Николай Путятин. В своем поместье в пригороде Кляйнцшахвиц он разбил парк с множеством гротов, качелей и канатной дорогой, где разрешил отдыхать всем желающим. Также по проекту и на средства князя-филантропа была построена школа с расписным фасадом и спускающейся почти до земли крышей. Сегодня это памятник архитектуры и культурный центр «Дом Путятина».
Любили Дрезден Екатерина II и Александр I . Императрица в свое время приобрела собрание графа фон Брюля, которое положило начало эрмитажной коллекции. А многолетней дружбе профессора Ивана Владимировича Цветаева с директором Альбертинума Георгом Треем мы обязаны появлением в Москве Пушкинского музея. В 1910 году Цветаев попроcил Трея подыскать семью в Дрездене или его окрестностях, где летом могли бы пожить его дочери Марина и Анастасия, чтобы усовершенствовать немецкий и познакомиться с городом. 100 лет спустя у Норвежского дома в районе Вайсер-Хирш, где жили сестры Цветаевы, была открыта памятная доска.
Чайковский, Рахманинов, Антон Рубинштейн, Скрябин, Шостакович — все отдали дань музыкальному Дрездену, всех он вдохновлял. Международные дни Шостаковича проводятся сегодня в городке Горише, где композитор написал одно из своих самых известных произведений — струнный квартет № 8. Ежегодный фестиваль, который проводит Саксонская государственная капелла, начнется 22 июня.
И еще деталь, о которой не все знают: Петербург и Дрезден уже полвека с лишним являются городами-побратимами и ведут большое культурное и экономическое сотрудничество. Теперь мы стали еще ближе, ведь недавно авиакомпания Germania открыла прямой рейс из Петербурга в Дрезден. До конца октября полеты будут осуществляться два раза в неделю. Причем билет в одну сторону стоит не более 100 евро, а перелет занимает два с половиной часа.
Все подробности, практическая информация, бронирование гостиниц и экскурсий, билеты для гостей города и масса дополнительных сведений на сайте Официального Дрезденского центра туристической информации.
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