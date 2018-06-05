10 причин провести неделю в Дрездене этим летом

(Dresdner Residenzschloss) — здание древнее, большое и невероятно интересное, которое стоит внимательно рассмотреть снаружи, прежде чем отправиться изучать его «начинку». «Зеленые своды» (Grünes Gewölbe) имеют славу одной из богатейших сокровищниц мира. Собрание саксонских курфюрстов получило свое название благодаря малахитовым колоннам, которые сейчас спрятаны за зеркальным декором. Вообще-то, секретной и не предназначенной для посторонних глаз была и сама сокровищница. И только «продвинутый» правитель Август Сильный к 1729 году сделал ее доступной для посещения.

На двух экспозициях — исторической и новой — представлены более 4000 шедевров: ювелирные изделия из драгоценных камней и редких материалов, статуэтки, сервизы, вазы, чаши, письменные приборы, часы, шкатулки и другие затейливые вещицы. И практически про любой экспонат можно сказать «бесценный». Не из-за количества золота и бриллиантов. Больше всего в «Зеленых сводах» поражает, пожалуй, не роскошь, а талант, фантазия и какая-то нечеловеческая трудоспособность мастеров, все это создавших.

Самый маленький экспонат — вишневая косточка, украшенная искусной резьбой (через мощные линзы на ней можно рассмотреть 113 портретов, хотя на самом деле их больше). Самая многофигурная композиция — «Двор великого Могола», творение легендарного ювелира Динглингера и его подмастерьев (137 миниатюр людей и животных покрыты золотой эмалью и украшены бриллиантами, рубинами, изумрудами и жемчугом). Самый удивительный камень — зеленый бриллиант в 41 карат, помещенный в шляпный гарнитур курфюрста.