«Победа» отменила все запланированные рейсы в Бордо

Самолеты лоукостера «Победа» не будут летать в французский Бордо. Рейсы планировали запустить с июня. Компания приняла подобное решение в связи с «созданием французскими авиавластями административных барьеров», пишет РБК.

Источник издания сообщил, что сложности возникли в процессе согласования документов и разрешений. Купившим билеты уже пришли уведомления о возврате денег.

Ранее авиакомпания заявила о планах запуска рейсов из Петербурга в Лондон.