РЖД запускают новый бюджетный тариф на «Сапсанах»

Российские железные дороги (РЖД) с 1 июля 2018 года вводят новый экономический класс обслуживания в высокоскоростных поездах «Сапсан».

Цена билета составит от 1,9 тыс. рублей, сообщает 5 апреля RNS. «С учетом применения коэффициентов динамического ценообразования, стоимость проезда в вагоне без услуг поезда „Сапсан“ между Москвой и Санкт-Петербургом, при условии оформления билета за 90 суток составит от 1,906 тыс. рублей», — отметили в РЖД.

Базовый класс обслуживания рассчитан только на один из вагонов «Сапсана» на 66 мест. В цену билета включается исключительно стоимость проезда: без учета сервисного сбора и дополнительных услуг.

По материалам «ДП»