К арельский край полон тайн и неожиданных открытий. Гуляя по здешним лесным тропам, можно за целый день никого не встретить, только уловить краем глаза тень
толкиеновского эльфа, промелькнувшего за деревьями,
почувствовать подземный шорох таинственной чуди и догадаться о безмолвном разговоре рыб в глубинах вод.
Всего три часа от Петербурга, но цивилизация далеко. Города пребывают в волшебном сне, где смешались эпосы и эпохи. Между красиво постаревшей резьбой деревянных усадеб и седым камнем северных особняков вдруг обнаруживаешь выразительный конструктивизм революционного века.
Здесь отличные возможности для туризма — культурного, экологического и спортивного. Где еще можно взбодрить адреналин, пройдя по верхушкам вековых сосен, промчавшись по бездорожью на багги, спустившись в мраморные пещеры? Или провести медитативный день, наблюдая за гладью Ладожского озера, сбрасывающего панцирь зимнего льда.
В прошлом году была запущена сеть мультиформатных отелей комфорт-класса «Точка на карте», разительно отличающихся от привычного ночлега путешествующего по родному краю. Известные трэвел-блогеры побывали в отелях «Точка на карте. Приозерск» (Ленинградская область) и «Точка на карте. Сортавала» (Карелия), а мы тщательно запротоколировали их восторги. К новому весеннему сезону «Точка на карте» и «Дом культуры Льва Лурье» подготовили экскурсию по «Сокровенной Карелии». Мы первыми проехали вместе с Константином Шолмовым по составленному им с коллегами маршруту и не можем не поделиться новыми удивительными знаниями и впечатлениями, которые там обрели.
Наше путешествие начинается в древнем городе Сортавала. Установлено, что люди здесь жили еще во времена викингов.
А вот откуда произошло само название города, до сих пор неизвестно. Самый оригинальный перевод с финского — «власть черта», ведь, по одной из легенд, к этому берегу причалила нечистая сила, которую изгнали при освещении Валаама.
Землями долго владели шведы, потом Сортавала-Сердобль снова перешла под юрисдикцию российской короны, с XIX века относилась к Великому княжеству Финляндскому, в 1940 году вернулась в состав СССР. Так что сегодня город — носитель уникального наследия, сформированного под влиянием трех государств: Швеции, России и Финляндии. Кругом памятники архитектуры — устаешь фотографировать узоры деревянной резьбы (ратуша 1885 года), неоготические эркеры и средневековые башенки, черепичные крыши, лепные фронтоны и витражи... Не пройдешь мимо и музея Кронида Гоголева, уникального мастера деревянной резьбы. Его работы по мотивам «Калевалы» буквально впитали в себя дух этого удивительного края, быт его обитателей и выразительность природы.
Сортавала — идеальное место для начала знакомства с Карелией, а также отличная точка для резкой смены локации: отсюда легко перебраться в ближайшую Финляндию или отправиться на пароходе на Валаам.
Архитектура, идеально вписанная в пейзаж, кристальная тишина и воздух, пропитанный ароматом хвои и северных трав… В отелях сети «Точка на карте» организм переключается в режим «отдых». Минималистичный скандинавский дизайн и натуральные материалы — всe продумано так, чтобы гости могли с комфортом наслаждаться отдыхом на природе. Таких «Точек на карте» появилось уже две — в Приозерске и Сортавала.
Дизайн-отель «Точка на карте. Приозерск», расположенный на мысе Маячный в устье реки Вуокса, — идеальная стартовая точка в путешествии по Ладожской Карелии. Здесь, в нескольких километрах от границы с Республикой Карелия, начинаешь понимать, что отдых обещает массу открытий, и чувствуешь, как возвращается ощущение новизны мира.
Максимум взаимодействия с природой, минимум влияния на нее — эта идея положена в основу архитектурного проекта дизайн-отеля «Точка на карте. Приозерск». Архитектура идеально рифмуется с окружающим пейзажем — модули, в которых расположены 31 стандартный номер и 3 люкса, выглядят как продолжение берега Вуоксы с его золотистыми песками и изогнутой линией берегового променада. А индивидуальный вход в каждый номер создает бесценное для горожанина ощущение приватности. Важный элемент дизайн-отеля «Точка на карте. Приозерск» — собственное гастрономическое кафе, в котором можно попробовать блюда нордической кухни, приготовленные по особой технологии, сохраняющей вкусовые качества и полезные свойства всех ингредиентов. Шеф-повар кафе, словно затерявшегося в сосновом лесу, сочинил необычное меню из даров северной природы.
Второй отель сети — «Точка на карте. Сортавала» — расположен в самом сердце Ладожской Карелии, на берегу лесного озера Пюаралами. Здесь, так же как и в «Точке на карте. Приозерск», в отделке номеров используются натуральные материалы, а сквозь окна во всю стену открывается успокаивающий вид на зеркальное лесное озеро и пирс.
В тех же традициях оформлено и расположенное неподалеку от отеля панорамное кафе, где можно выпить чашку кофе перед прогулкой и, среди прочего, попробовать все возможные виды национального карельского фастфуда — калитки.
«Точка на карте. Сортавала» — идеальная локация для путешественников, решивших сделать остановку по дороге в Финляндию (до самого удобного пропускного пункта для автомобилистов Вяртсиля отсюда рукой подать), и для тех, в чьих планах — подробное знакомство с главными карельскими достопримечательностями.
Горный парк Рускеала — must visit для путешественников в Карелии. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Петербурга, включая Исаакиевский собор. Позже каньон затопило водой, и появилось озеро изумрудного цвета глубиной 72 метра. Его водная гладь просто создана для прогулок на лодках и дайвинга.
Оправой для этого изумруда служат отвесные скалы из мрамора высотой 25 метров с эффектными природными узорами. Над озером пролегает самая длинная на Северо-Западе троллейная трасса – почти 400 метров адреналинового полета на высоте! Самых храбрых ждет бейсджампинг прямиком в бирюзовый омут.
По каньону проходят туристические тропы со смотровыми площадками, с которых можно охватить взглядом все величие парка. Даже для опытного туриста Рускеала полна открытий: если немного отойти от классических троп, то можно наткнуться на Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утесы, гроты и штольни. Любоваться великолепием Рускеалы можно не только днем, но и ночью благодаря сложной системе подсветки. А маршрут «Подземный космос» по пещерам к подземному озеру дарит поистине космические впечатления. Завершается экскурсия в мраморном зале, где сейчас красуется пятиметровая копия Исаакия из льда.
Вы тоже еще успеете ее увидеть — предположительно лед не растает до конца мая.
Прогулки всегда распаляют аппетит. А готовить в Карелии умеют. Недаром одно из самых модных направлений современной гастрономии — нордическая кухня, которая гармонично сочетает главные тренды ЗОЖ: экологичность, здоровые местные продукты и умеренность.
Мы познакомились с нордической кухней в полной мере в гастрономическом кафе в отеле «Точка на карте. Приозерск». Северные деликатесы, приготовленные по авторским рецептам и особой технологии, сохраняющей вкус и пользу, не оставляют равнодушным никого. Абсолютные хиты и обязательные к заказу пункты меню — стейк из северной форели с маринованной свеклой и муссом из хрена и голубцы с телятиной и брусникой под соусом из ароматных трав. А гречневые оладьи с щучьей икрой, крапивный борщ с горчичными гренками, карельская уха с ржаной калиткой и хвойное крем-брюле с печеньем из лаванды гарантируют фейерверк эмоций и обновление вкусовых рецепторов.
Вывод: Приладожье, Карелия, Русский Север на вкус столь же уникальны и прекрасны, как и внешне.
Открытия в Карелии следуют одно за другим. Вот вы когда-нибудь слышали, что в карельской глуши стоит уникальная постройка Ларса Сонка — знаменитого мастера, входившего в десятку самых популярных архитекторов Европы в начале ХХ века?
Этот дом архитектор построил в 1914 году для своего кузена — ученого Карла Йоела Сонка, владевшего окрестными земельными угодьями. Темно-красное деревянное здание с белыми вставками под черепичной крышей — по-северному очень сдержанное, без пышного декора, стоит на холме, откуда открываются пленительные виды на реку и лес. Усадьба не только единственное в России творение знаменитого финна, но и вообще единственное спроектированное им деревянное здание. Потерянное в карельских лесах, оно когда-то служило яслями, совхозной гостиницей, а потом, брошенное, ветшало, превращаясь в руину, дом уже готовили к сносу. О том, что это уникальное строение, никто не знал, пока в 90-х его волею счастливого случая не купила петербургская семья. Новые владельцы раскопали историю, добились для усадьбы статуса памятника, восстановили его буквально своими руками, сделали маленький музей и принимают гостей: просто туристов, ученых, архитекторов, художников, композиторов, ищущих вдохновения в уникальной северной природе.
И опять уникальное место. Снова архитектура. Еще несколько знаменитых имен. В самом начале XX века, в 1909 году, молодой и чрезвычайно талантливый финский архитектор Элиэль Сааринен построил загородный дом для гениального хирурга Густава Винтера в местечке Тарулинна на живописном мысе Таруниеми (с финского название переводится как «сказочный»).
Единство природы и архитектуры — так можно назвать стиль, в котором работал Сааринен. Архитектор использовал в строительстве местные природные материалы: отшлифованные Ладогой бутовые камни лежат в основании массивных колон, высокие лестницы выполнены из сортавальского гранита, стены облицованы деревянным лемехом-гонтом. Растительный орнамент — венок из листьев — украшает портал главного входа. Внутри дома — местные сосна, ель, осина, береза.
Блестящий ученый и общественный деятель, Винтер любил проводить здесь летний отпуск с семьей, и постепенно его резиденция превратилась в центр притяжения для интеллигенции, открывшей для себя курортный отдых на лоне сдержанной северной природы. Среди постояльцев был и художник Николай Рерих, с трепетом и любовью называвший эти места «терра инкогнита». Художник часто приезжал сюда и написал около 200 (!) картин, воспевающих северную природу.
Помимо врачебной деятельности, Винтер был известен как настоящий фанат садово-парковой архитектуры. С присущей ученому педантичностью он досконально изучил все тонкости ландшафтного дизайна, отдавая предпочтение итальянским паркам. Вокруг своей дачи он разбил уникальный дендрарий с аккуратными дорожками и живыми изгородями, а наполнили сад редкие растения, которые в благодарность за подаренное здоровье ему присылали пациенты со всего мира. Следующие владельцы продолжили дело врача: сад украсили розарий, яркие цветочные клумбы. Продолжилась и традиция принимать гостей — на территории появились даже гостевые домики. С историей дома, парка, талантливых хозяев и знаменитых постояльцев можно познакомиться в музее.
А самое прекрасное и удивительное, что в наши дни традиция жива. Сюда по-прежнему приезжают гости, чтобы провести несколько дней на природе, предаваясь прекрасным дачным радостям с играми на свежем воздухе, чтением в беседках, пикниками, променадами и прогулками на лодках по Ладоге. И специальное приглашение не требуется — таким гостем может стать любой! Парк-отель класса премиум «Дача Винтера» идеально вписался в сложившуюся среду и ландшафт.
Выбор вариантов проживания на любой вкус: есть гостиница на двадцать четыре номера с балконами, откуда открывается роскошный вид на окрестности; есть четырехместные таунхаусы с собственными террасами и барбекю-зонами и коттеджи. Каждый вмещает большую семью или компанию друзей, которым будет уютно сидеть вместе у камина, париться в сауне (в каждом коттедже она своя) или в плавучей парной, гулять по берегу залива. И так приятно наслаждаться дарами природы, когда цивилизация деликатно напоминает о себе комфортом жилья, высочайшим сервисом, качеством услуг и современной связью.
На берегу озера работает ресторан. Благодаря стеклянным стенам кажется, что преград между человеком и природой просто не существует. Особенно остро это чувство на закате, когда все пронизано солнцем. А северная кухня, уже оцененная нами в этой поездке по достоинству, придется по вкусу самым придирчивым гурманам.
Наблюдать из отеля за красотами природы недостаточно: дух первооткрывателя пробуждается и влечет к приключениям. Вперед!
Мечтали ли вы пробежать по верхушкам вековых сосен, оценив захватывающий вид на Ладожское озеро? Если да, то всех приглашает веревочный парк.
Багги, или квадроциклы для «карельского сафари», ждут всех у оператора активного отдыха «Терра Нордика». Специалисты разработали уникальные маршруты разного уровня сложности и протяженности. Четыре трассы пролегают через мыс Таруниеми, шхерный остров Ладожского озера Риеккалансаари, заброшенные финские поселения, старинные водяные мельницы, каменоломни и рудники.
Сейчас, когда природа медленно просыпается от зимней спячки, Карелия приготовила гостям несколько уникальных чудес. Понаблюдать за тем, как освобождается ото льда Ладожское озеро и пробуждается мощь знаменитых водопадов, полюбоваться первоцветами, отдаться тихой страсти рыбалки или повстречаться с ладожской кольчатой нерпой (эти звери занесены в Красную книгу, их осталось всего две-три тысячи особей, а рассмотреть их вблизи можно только весной) — впечатлений море!
Продолжить исследование «Терра Нордика» предлагает у затопленных мраморных каньонов и самого знаменитого рускеальского водопада Ахвенскоски. Бонусом — изумительные фотографии для Instagram. Фильтры не понадобятся. Впрочем, и без документальных свидетельств в соцсетях эта поездка сохранится в памяти навсегда.