К арельский край полон тайн и неожиданных открытий. Гуляя по здешним лесным тропам, можно за целый день никого не встретить, только уловить краем глаза тень

толкиеновского эльфа, промелькнувшего за деревьями,

почувствовать подземный шорох таинственной чуди и до­гадаться о безмолвном разговоре рыб в глубинах вод.

Всего три часа от Петербурга, но цивилизация далеко. Города пребы­вают в волшебном сне, где смешались эпосы и эпохи. Между красиво постаревшей резьбой деревянных усадеб и седым камнем северных особняков вдруг обнаруживаешь выразительный конструктивизм ре­волюционного века.

Здесь отличные возможности для туризма — культурного, экологичес­кого и спортивного. Где еще можно взбодрить адреналин, пройдя по верхушкам вековых сосен, промчавшись по бездорожью на багги, спустившись в мраморные пещеры? Или провести медитативный день, наблюдая за гладью Ладожского озера, сбрасывающего панцирь зимнего льда.

Откуда начать это путешествие к истокам, к природе, к себе? Достаточно выбрать точку на карте. Поехали?!

В прошлом году была запущена сеть мультиформатных отелей комфорт-класса «Точка на карте», разительно отличающихся от при­вычного ночлега путешествующего по родному краю. Известные трэвел-блогеры побывали в отелях «Точка на карте. Приозерск» (Ленинградская область) и «Точка на карте. Сортавала» (Карелия), а мы тщательно запротоколировали их восторги. К новому весеннему сезону «Точка на карте» и «Дом культуры Льва Лурье» подготовили экскурсию по «Сокровенной Карелии». Мы первыми проехали вместе с Константином Шолмовым по составленному им с коллегами мар­шруту и не можем не поделиться новыми удивительными знаниями и впечатлениями, которые там обрели.