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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
НА КАРТЕ СОКРОВЕННОЙ КАРЕЛИИ.
ПОЕХАЛИ!

К арельский край полон тайн и неожиданных открытий. Гуляя по здешним лесным тропам, можно за целый день никого не встретить, только уловить краем глаза тень
толкиеновского эльфа, промелькнувшего за деревьями,
почувствовать подземный шорох таинственной чуди и до­гадаться о безмолвном разговоре рыб в глубинах вод.

Всего три часа от Петербурга, но цивилизация далеко. Города пребы­вают в волшебном сне, где смешались эпосы и эпохи. Между красиво постаревшей резьбой деревянных усадеб и седым камнем северных особняков вдруг обнаруживаешь выразительный конструктивизм ре­волюционного века.

Здесь отличные возможности для туризма — культурного, экологичес­кого и спортивного. Где еще можно взбодрить адреналин, пройдя по верхушкам вековых сосен, промчавшись по бездорожью на багги, спустившись в мраморные пещеры? Или провести медитативный день, наблюдая за гладью Ладожского озера, сбрасывающего панцирь зимнего льда.

Откуда начать это путешествие к истокам, к природе, к себе? Достаточно выбрать точку на карте. Поехали?!

В прошлом году была запущена сеть мультиформатных отелей комфорт-класса «Точка на карте», разительно отличающихся от при­вычного ночлега путешествующего по родному краю. Известные трэвел-блогеры побывали в отелях «Точка на карте. Приозерск» (Ленинградская область) и «Точка на карте. Сортавала» (Карелия), а мы тщательно запротоколировали их восторги. К новому весеннему сезону «Точка на карте» и «Дом культуры Льва Лурье» подготовили экскурсию по «Сокровенной Карелии». Мы первыми проехали вместе с Константином Шолмовым по составленному им с коллегами мар­шруту и не можем не поделиться новыми удивительными знаниями и впечатлениями, которые там обрели.

61°42′44″N | 30°41′09″E

Сортавала.
Место, где встречаются деревянная резьба,
псевдоготика и конструктивизм

Наше путешествие начинается в древнем городе Сортавала. Установлено, что люди здесь жили еще во времена викингов.
А вот откуда произошло само название города, до сих пор неизвестно. Самый оригинальный перевод с финского — «власть черта», ведь, по одной из легенд, к этому берегу причалила нечистая сила, которую изгнали при освещении Валаама.
Землями долго владели шведы, потом Сортавала-Сердобль снова перешла под юрисдикцию российской короны, с XIX века относилась к Великому княжеству Финляндскому, в 1940 году вернулась в состав СССР. Так что сегодня город — носитель уникального наследия, сформированного под влиянием трех государств: Швеции, России и Финляндии. Кругом памятники архитектуры — устаешь фотографировать узоры деревянной резьбы (ратуша 1885 года), неоготические эркеры и средне­вековые башенки, черепичные крыши, лепные фронтоны и витражи... Не пройдешь мимо и музея Кронида Гоголева, уникального мастера деревянной резьбы. Его работы по мотивам «Калевалы» буквально впитали в себя дух этого удивительного края, быт его обитателей и выразительность природы.

Константин Шолмов
экскурсовод «Дома культуры Льва Лурье»
В Сортавале расположены здания, которые воплощают два главных финских архитектурных бренда: национальный романтизм и конструктивизм. Если у нас конструктивизм был выжжен как архитектурный стиль под корень в начале тридцатых годов и не получил своего развития, то у финнов он достиг настоящего совершенства. Сама по себе идея конструктивизма была великолепной — она связана с идеей научно-технического прогресса. «Дом — это машина для жилья», — сказал великий Ле Корбюзье, и вот впервые архитекторы начали применять научный подход к строительству зданий, учитывали логистику, расположение и освещение. Все было продумано до мельчайших деталей. Даже сейчас, когда заходишь в подобные места, чувствуешь, насколько там комфортно и хорошо все устроено.

Сортавала — идеальное место для начала знакомства с Карелией, а также отличная точка для резкой смены локации: отсюда легко перебраться в ближайшую Финляндию или отправиться на пароходе на Валаам.

Выбери свою
«точку на карте»

Архитектура, идеально вписанная в пейзаж, кристальная тишина и воздух, пропитанный ароматом хвои и северных трав… В отелях сети «Точка на карте» организм переключается в режим «отдых». Минималистичный скандинавский дизайн и натуральные мате­риалы — всe продумано так, чтобы гости могли с комфортом на­слаждаться отдыхом на природе. Таких «Точек на карте» появилось уже две — в Приозерске и Сортавала.

ТОЧКА° НА' КАРТЕ"
61°02'31"N | 30°10'44"E
ПРИОЗЕРСК

Дизайн-отель «Точка на карте. Приозерск», расположенный на мысе Маячный в устье реки Вуокса, — идеальная стартовая точка в путешествии по Ладожской Карелии. Здесь, в нескольких километрах от границы с Республикой Карелия, начинаешь понимать, что отдых обещает массу открытий, и чувствуешь, как возвращается ощущение новизны мира.

Максимум взаимодействия с природой, минимум влияния на нее — эта идея положена в основу архитектурного проекта дизайн-отеля «Точка на карте. Приозерск». Архитектура идеально рифмуется с окружающим пейзажем — модули, в которых расположены 31 стандартный номер и 3 люкса, выглядят как продолжение берега Вуоксы с его золотистыми песками и изогнутой линией берегового променада. А индивидуальный вход в каждый номер создает бесценное для горожанина ощущение приватности. Важный элемент дизайн-отеля «Точка на карте. Приозерск» — собственное гастрономическое кафе, в котором можно попробовать блюда нордической кухни, приготовленные по особой технологии, сохраняющей вкусовые качества и полезные свойства всех ингредиентов. Шеф-повар кафе, словно затерявшегося в сосновом лесу, сочинил необычное меню из даров северной природы.


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ТОЧКА° НА' КАРТЕ"
61°49'40"N | 30°38'48"E
СОРТАВАЛА

Второй отель сети — «Точка на карте. Сортавала» — расположен в самом сердце Ладожской Карелии, на берегу лесного озера Пюаралами. Здесь, так же как и в «Точке на карте. Приозерск», в отделке номеров используются натуральные материалы, а сквозь окна во всю стену открывается успокаивающий вид на зеркальное лесное озеро и пирс.

В тех же традициях оформлено и расположенное неподалеку от отеля панорамное кафе, где можно выпить чашку кофе перед прогулкой и, среди прочего, попробовать все возможные виды национального карельского фастфуда — калитки.

«Точка на карте. Сортавала» — идеальная локация для путешестве­нников, решивших сделать остановку по дороге в Финляндию (до самого удобного пропускного пункта для автомобилистов Вяртсиля отсюда рукой подать), и для тех, в чьих планах — подробное знакомство с главными карельскими достопримечательностями.


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61°56′41″N | 30°34′53″E

Рускеала.
Подземный космос

Горный парк Рускеала — must visit для путешественников в Карелии. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Петербурга, включая Исаакиевский собор. Позже каньон затопило водой, и появилось озеро изумрудного цвета глубиной 72 метра. Его водная гладь просто создана для прогулок на лодках и дайвинга.

Оправой для этого изумруда служат отвесные скалы из мрамора высотой 25 метров с эффектными природными узорами. Над озером пролегает самая длинная на Северо-Западе троллейная трасса – почти 400 метров адреналинового полета на высоте! Самых храбрых ждет бейсджампинг прямиком в бирюзовый омут.

По каньону проходят туристические тропы со смотровыми площадками, с которых можно охватить взглядом все величие парка. Даже для опытного туриста Рускеала полна открытий: если немного отойти от классических троп, то можно наткнуться на Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утесы, гроты и штольни. Любоваться велико­лепием Рускеалы можно не только днем, но и ночью благодаря сложной системе подсветки. А маршрут «Подземный космос» по пещерам к подземному озеру дарит поистине космические впечатления. Завершается экскурсия в мраморном зале, где сейчас красуется пятиметровая копия Исаакия из льда.
Вы тоже еще успеете ее увидеть — предположительно лед не растает до конца мая.

Константин Шолмов
экскурсовод «Дома культуры Льва Лурье»
А еще не пропустите гигантские печи, в которых раньше обжигался известняк, получаемый из мрамора. Хотя они размером с 6-этажный дом, каким-то загадочным образом их не видно, поэтому мало кто из туристов их замечает. Это круглые, конической формы постройки, которые больше похожи на древние башни. Сейчас они находятся в полуразрушенном состоянии и из-за этого выглядят просто фантасти­чески — создается эффект постапокалиптического пейзажа.
61°02'31"N | 30°10'44"E

Характер нордический.
Гастрономическое кафе
в «Точке на карте. Приозерск»

Прогулки всегда распаляют аппетит. А готовить в Карелии умеют. Недаром одно из самых модных направлений современной гастрономии — нордическая кухня, которая гармонично сочетает главные тренды ЗОЖ: экологичность, здоровые местные продукты и умеренность.

Мы познакомились с нордической кухней в полной мере в гастрономическом кафе в отеле «Точка на карте. Приозерск». Северные деликатесы, приготовленные по авторским рецептам и особой технологии, сохраняющей вкус и пользу, не оставляют равнодушным никого. Абсолютные хиты и обязательные к заказу пункты меню — стейк из северной форели с маринованной свеклой и муссом из хрена и голубцы с телятиной и брусникой под соусом из ароматных трав. А гречневые оладьи с щучьей икрой, крапивный борщ с горчичными гренками, карельская уха с ржаной калиткой и хвойное крем-брюле с печеньем из лаванды гарантируют фейерверк эмоций и обновление вкусовых рецепторов.

Вывод: Приладожье, Карелия, Русский Север на вкус столь же уникальны и прекрасны, как и внешне.

61°18′02″N | 29°53′13″E

Куркиеки. Финская изба,
оказавшаяся постройкой
знаменитого Ларса Сонка

Открытия в Карелии следуют одно за другим. Вот вы когда-нибудь слышали, что в карельской глуши стоит уникальная постройка Ларса Сонка — знаменитого мастера, входившего в десятку самых популярных архитекторов Европы в начале ХХ века?

Константин Шолмов
экскурсовод «Дома культуры Льва Лурье»
Никто не ожидает увидеть здесь творение одного из основоположников национального финского романтизма, из которого вырос наш петербургский северный модерн. Финский национальный романтизм также возник совсем неожиданно в 1900 году. До этого никто не слышал ни о каких архитектурных стилях в Финляндии, так как жители этой страны строили в основном деревянные избы. Фактически это эпос «Калевала», преображенный в камне, с растительным и мифологическим орнаментом, животными. Когда на Всемирной выставке в Париже зрители впервые увидели здание в стиле национальный романтизм, то оно произвело по-настоящему мощное впечатление. К счастью, мы имеем возможность и сейчас на территории России лицезреть творение этого уникального финского архитектора. И к тому же совершенно нетипичное творение!

Этот дом архитектор построил в 1914 году для своего кузена — ученого Карла Йоела Сонка, владевшего окрестными земельными угодьями. Темно-красное деревянное здание с белыми вставками под черепичной крышей — по-северному очень сдержанное, без пышного декора, стоит на холме, откуда открываются плени­тельные виды на реку и лес. Усадьба не только единственное в России творение знаменитого финна, но и вообще единственное спроектированное им деревянное здание. Потерянное в карель­ских лесах, оно когда-то служило яслями, совхозной гостиницей, а потом, брошенное, ветшало, превращаясь в руину, дом уже готовили к сносу. О том, что это уникальное строение, никто не знал, пока в 90-х его волею счастливого случая не купила петер­бургская семья. Новые владельцы раскопали историю, добились для усадьбы статуса памятника, восстановили его буквально своими руками, сделали маленький музей и принимают гостей: просто туристов, ученых, архитекторов, художников, композиторов, ищущих вдохновения в уникальной северной природе.

61°39′12″N | 30°41′09″E

Тарулинна.
Неожиданная встреча с Николаем Рерихом
в сказочном саду

И опять уникальное место. Снова архитектура. Еще несколько знаменитых имен. В самом начале XX века, в 1909 году, молодой и чрезвычайно талантливый финский архитектор Элиэль Сааринен построил загородный дом для гениального хирурга Густава Винтера в местечке Тарулинна на живописном мысе Таруниеми (с финского название переводится как «сказочный»).

Единство природы и архитектуры — так можно назвать стиль, в котором работал Сааринен. Архитектор использовал в строи­тельстве местные природные материалы: отшлифованные Ладогой бутовые камни лежат в основании массивных колон, высокие лестницы выполнены из сортавальского гранита, стены облицо­ваны деревянным лемехом-гонтом. Растительный орнамент — венок из листьев — украшает портал главного входа. Внутри дома — местные сосна, ель, осина, береза.

Блестящий ученый и общественный деятель, Винтер любил проводить здесь летний отпуск с семьей, и постепенно его резиденция превратилась в центр притяжения для интеллигенции, открывшей для себя курортный отдых на лоне сдержанной северной природы. Среди постояльцев был и художник Николай Рерих, с трепетом и любовью называвший эти места «терра инкогнита». Художник часто приезжал сюда и написал около 200 (!) картин, воспевающих северную природу.

Помимо врачебной деятельности, Винтер был известен как настоящий фанат садово-парковой архитектуры. С присущей ученому педантичностью он досконально изучил все тонкости ландшафтного дизайна, отдавая предпочтение итальянским паркам. Вокруг своей дачи он разбил уникальный дендрарий с аккуратными дорожками и живыми изгородями, а наполнили сад редкие растения, которые в благодарность за подаренное здоровье ему присылали пациенты со всего мира. Следующие владельцы продолжили дело врача: сад украсили розарий, яркие цветочные клумбы. Продолжилась и традиция принимать гостей — на территории появились даже гостевые домики. С историей дома, парка, талантливых хозяев и знаменитых постояльцев можно познакомиться в музее.

61°39′12″N | 30°40′37″E

В гостях на «Даче Винтера»

А самое прекрасное и удивительное, что в наши дни традиция жива. Сюда по-прежнему приезжают гости, чтобы провести несколько дней на природе, предаваясь прекрасным дачным радостям с играми на свежем воздухе, чтением в беседках, пикниками, променадами и прогулками на лодках по Ладоге. И специальное приглашение не требуется — таким гостем может стать любой! Парк-отель класса премиум «Дача Винтера» идеально вписался в сложившуюся среду и ландшафт.

Выбор вариантов проживания на любой вкус: есть гостиница на двадцать четыре номера с балконами, откуда открывается роскошный вид на окрестности; есть четырехместные таунхаусы с собственными террасами и барбекю-зонами и коттеджи. Каждый вмещает большую семью или компанию друзей, которым будет уютно сидеть вместе у камина, париться в сауне (в каждом коттедже она своя) или в плавучей парной, гулять по берегу залива. И так приятно наслаждаться дарами природы, когда цивилизация деликатно напоминает о себе комфортом жилья, высочайшим сервисом, качеством услуг и современной связью.

На берегу озера работает ресторан. Благодаря стеклянным стенам кажется, что преград между человеком и природой просто не существует. Особенно остро это чувство на закате, когда все пронизано солнцем. А северная кухня, уже оцененная нами в этой поездке по достоинству, придется по вкусу самым придирчивым гурманам.


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61°49′32″N | 30°38′13″E

«Терра Нордика».
Дзен и активный отдых на природе

Наблюдать из отеля за красотами природы недостаточно: дух первооткрывателя пробуждается и влечет к приключениям. Вперед!

Мечтали ли вы пробежать по верхушкам вековых сосен, оценив захватывающий вид на Ладожское озеро? Если да, то всех приглашает веревочный парк.

Багги, или квадроциклы для «карельского сафари», ждут всех у оператора активного отдыха «Терра Нордика». Специалисты разработали уникальные маршруты разного уровня сложности и протяженности. Четыре трассы пролегают через мыс Таруниеми, шхерный остров Ладожского озера Риеккалансаари, заброшенные финские поселения, старинные водяные мельницы, каменоломни и рудники.

Сейчас, когда природа медленно просыпается от зимней спячки, Карелия приготовила гостям несколько уникальных чудес. Понаблюдать за тем, как освобождается ото льда Ладожское озеро и пробуждается мощь знаменитых водопадов, полюбоваться первоцветами, отдаться тихой страсти рыбалки или повстречаться с ладожской кольчатой нерпой (эти звери занесены в Красную книгу, их осталось всего две-три тысячи особей, а рассмотреть их вблизи можно только весной) — впечатлений море!

Продолжить исследование «Терра Нордика» предлагает у затоп­ленных мраморных каньонов и самого знаменитого рускеальского водопада Ахвенскоски. Бонусом — изумительные фотографии для Instagram. Фильтры не понадобятся. Впрочем, и без документаль­ных свидетельств в соцсетях эта поездка сохранится в памяти навсегда.


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Сеть «ТОЧКА НА КАРТЕ»
«ДАЧА ВИНТЕРА»
«Терра нордика»
«ДК ЛЬВА ЛУРЬЕ»
Фото: Архивы пресс-служб, Shutterstock, Юлия Зинкевич, Евгения Осминкина
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