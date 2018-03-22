Lux Express и Ecolines проводят распродажу билетов из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Ригу

Компании Lux Express и Ecolines 22 марта объявили распродажу билетов из Петербурга в Таллин, Ригу, Хельсинки и другие европейские города.

Так, добраться на автобусах Lux Express из Петербурга в Хельсинки, Таллин и Йыхви можно всего за 600 рублей, в Ригу -за 800. Купить билеты можно по промокоду march, до 23:59 22 марта на поездки с 26 марта по 8 апреля.

Из Петербурга в Таллин можно добраться всего за 550 рублей на автобусах Ecolines, в Ригу - за 1020, а также между Вильнюсом, Ригой и Таллином от 350 рублей. Акция распространяется на рейсы с 16 по 28 апреля. Приобрести дешевые билеты можно до 9 апреля, но, как правило, их очень быстро раскупают.