РЖД начала продавать недорогие билеты на время проведения ЧМ-2018

РЖД запустила продажу билетов в города, где будет проходить ЧМ-2018. Цены на некоторые направления с 14 июня по 15 июля (дни проведения мундиаля) ниже, чем стоимость авиабилетов в четыре-пять раз.

Билеты на данный момент можно приобрести лишь на начало ЧМ (за 90 дней от отправления поезда). ФАС контролирует ценообразование главной железнодорожной компании страны.