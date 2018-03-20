РЖД начала продавать недорогие билеты на время проведения ЧМ-2018
РЖД запустила продажу билетов в города, где будет проходить ЧМ-2018. Цены на некоторые направления с 14 июня по 15 июля (дни проведения мундиаля) ниже, чем стоимость авиабилетов в четыре-пять раз.
Билеты на данный момент можно приобрести лишь на начало ЧМ (за 90 дней от отправления поезда). ФАС контролирует ценообразование главной железнодорожной компании страны.
Например, самая низкая цена на купе из Петербурга в Москву - 1421 рубль. Из Москвы в Казань стоимость билетов на 14 июня на поезде составит 1,5 тысяч рублей, а на самолете — не меньше 6 тысяч рублей.
Ранее РЖД запустили продажу карт «Деловой проездной», которые помогают сэкономить до половины стоимости билета на скоростные поезда «Сапсан». Помимо этого к предстоящему мундиалю РЖД запустили бронирование на специальные бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018. Для того, чтобы получить билет на поезд, фанатам необходимо приобрести билеты на матчи мундиаля оформить персональную карту зрителя Fan ID либо паспорт болельщика.
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