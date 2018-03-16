В России возобновили продажу туров в Египет

В России возобновили продажу туров на курорты Египта. Авиасообщение между странами прекратили после теракта 31 октября 2015 года, когда самолет, направлявшийся из Петербурга в Шарм-эль-Шейх потерпел крушение на севере Синайского полуострова.

Российских туристов в Египет будут доставлять прямыми рейсами «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Заезды будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Первый вылет в Каир авиакомпании «Аэрофлот» состоится 11 апреля. Также перевозкой туристов займется EgyptAir.