В России возобновили продажу туров в Египет

В России возобновили продажу туров на курорты Египта. Авиасообщение между странами прекратили после теракта 31 октября 2015 года, когда самолет, направлявшийся из Петербурга в Шарм-эль-Шейх потерпел крушение на севере Синайского полуострова. 

Российских туристов в Египет будут доставлять прямыми рейсами «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Заезды будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. 

Первый вылет в Каир авиакомпании «Аэрофлот» состоится 11 апреля. Также перевозкой туристов займется EgyptAir.


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