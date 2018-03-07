Для жителей Петербурга подешевеют авиабилеты. Депутаты городского парламента в первом чтении одобрили проект закона, которым предусматривается субсидирование авиарейсов из Пулково в Ярославль, Брянск, Иваново и ряд других российских городов.

Как отметил один из инициаторов Денис Четырбок, государственная поддержка межрегиональных перелетов необходима не только для развития внутреннего туризма, но и для экономических связей. Ранее инициативу поддержали комитет по законодательству и бюджетно-финансовый комитет петербургского Законодательного собрания. «На федеральном уровне уже действует программа субсидирования авиаперелетов, и для того, чтобы мы могли в ней участвовать, необходимо принять соответствующий региональный закон. Размер субсидий распределяется следующим образом: федеральный бюджет оплачивает 50% недополученной прибыли перевозчика, а оставшиеся 50% расходов поровну делят между собой отправляющий и принимающий регионы. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга уже заложено свыше 120 млн рублей», — пояснил депутат.

Добавим, что право на получение субсидии предоставляется авиаперевозчику, который выполняет перелеты не реже 2 раз в неделю. Субсидия предоставляется на один маршрут только одной авиакомпании. В случае если на субсидию претендуют сразу несколько перевозчиков, договор будет заключен с той компанией, которая использует воздушные суда российского производства.

По материалам «ДП»