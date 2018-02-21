От мыса Рока до границы Сирии: Петербуржцы устроили кругосветное путешествие на небольшой «Шкоде»

Первая часть путешествия заняла полгода. По словам авторов проекта, идея для кругосветки пришла им в голову после того, как один из участников привез на ТО автомобиль своей жены, пробег которого за несколько лет не превысил и 9000 км. «Он разозлился и махнул на мыс Рока. На том же автомобиле. Добавив к пробегу еще 11 000 км. И после этого не смог остановиться​!», - рассказали они.

Во время путешествий петербуржцы в день тратят около 50-80 евро на троих: из них от 20€ на отель, 25€ на питание, и около 30€ на бензин и платные дороги.

В феврале молодые люди вернулись в Петербург. Когда начнется вторая часть путешествия и через какие страны будет лежать маршрут, пока неизвестно.

Фото: @driventure