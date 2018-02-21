«Аэрофлот» ужесточил требования к ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила требования к габаритам ручной клади на собственных рейсах, передает «Коммерсант». Новые требования теперь очень похожи на те, что предъявляет дочерняя компания - лоукостер «Победа».

Отныне пассажир рейсов «Аэрофлота» имеет право провести на борт только один пакет с товарами из Duty Free, а рюкзак, ранее не ограниченный в размерах, теперь должен весить не более 5 кг. Обновленные правила размещения ручной клади на борту в авиакомпании объяснили «не только вопросами комфорта, но и безопасностью во время полета».

Напомним, 1 ноября вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Согласно им, вес ручной клади сократился с 10 до 5 килограммов. При этом авиакомпании не имеют права устанавливать допустимый вес ниже этого значения, но могут увеличить его на собственное усмотрение. Мы разобрались, по каким правилам мы теперь будем летать, что можно брать в ручную кладь бесплатно, а за что придется платить.