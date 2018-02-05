Авиакомпания «Россия» распродает билеты из Петербурга в Прагу за 3600 рублей

Авиакомпания «Россия» продает билеты по направлению из Петербурга в Прагу всего за 3593 рубля.  Перелет прямой и занимает 2 часа 40 минут. Билеты для путешествия в Чехию можно забронировать на 8-18 февраля. 

Приобрести дешевый билет можно здесь. Ранее авиакомпания «Россия», выполняющая более 50% перевозок из аэропорта «Пулково», показала обновленную форму бортового персонала. В шоу, которое прошло на фоне действующего воздушного судна А319, участвовали настоящие (и по-киношному красивые) стюардессы и пилоты.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также