Авиакомпания «Россия» распродает билеты из Петербурга в Прагу за 3600 рублей

Авиакомпания «Россия» продает билеты по направлению из Петербурга в Прагу всего за 3593 рубля. Перелет прямой и занимает 2 часа 40 минут. Билеты для путешествия в Чехию можно забронировать на 8-18 февраля.

Приобрести дешевый билет можно здесь. Ранее авиакомпания «Россия», выполняющая более 50% перевозок из аэропорта «Пулково», показала обновленную форму бортового персонала. В шоу, которое прошло на фоне действующего воздушного судна А319, участвовали настоящие (и по-киношному красивые) стюардессы и пилоты.