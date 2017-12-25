«Победа» предлагает бесплатный перелет пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки

Лоукостер «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.

Для этого необходимо подойти на стойку регистрации в костюме, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. При наличии свободных мест в салоне самолета на пассажира оформят бесплатный перелет. При этом ему придется остаться в костюме до приземления в аэропорту назначения.

«Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны», - отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Помимо этого по условиям акции, костюм сказочного персонажа должен быть выполнен по стандарту русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки.

Стоит отметить, что дополнительные услуги (багаж, выбор места и др.) участникам акции предоставляются за плату.



