Вид на Кремль, сабраж и море шампанского: новогодняя ночь в St. Regis

В кульминации ночи можно будет подняться на Руфтоп и выпить бокал игристого под речь президента и бой курантов. А теперь представьте: вид на Кремль, новогодний сабраж — загаданное желание абсолютно точно сбудется. И разве мы еще не сказали про безлимитный бар с шампанским и безалкогольными напитками? Говорим — будет! Наконец, последний совет: лучше всего воспользоваться специальным предложением, которое включает проживание в отеле и все бонусы новогодней ночи. Подробнее — на сайте отеля.