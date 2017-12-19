Вид на Кремль, сабраж и море шампанского: новогодняя ночь в St. Regis
Если у вас пока еще нет планов на Новый год, а цены на авиабилеты даже в самую ближайшую точку Европы страшно кусаются — наш вам совет: поезжайте в Москву. Погода вполне себе европейская, столица сказочно украшена, а главное — есть отличное место, где можно отметить новогоднюю ночь под бой курантов. В отеле St. Regis Никольская с 31 декабря на 1 января обещают море всего интересного.
Праздничный ужин предлагают как в уютной обстановке Лобби бара «Орлов», так и в итальянской остерии «A Tavola» с видом на Лубянскую площадь. В меню — настоящий интернациональный марш: от лосося ми куит с пеной из шампанской и красной икры до аранчини с фуа гра до филе говядины в хрустящем фило и мини-бургера с крабовым кейком.
В кульминации ночи можно будет подняться на Руфтоп и выпить бокал игристого под речь президента и бой курантов. А теперь представьте: вид на Кремль, новогодний сабраж — загаданное желание абсолютно точно сбудется. И разве мы еще не сказали про безлимитный бар с шампанским и безалкогольными напитками? Говорим — будет! Наконец, последний совет: лучше всего воспользоваться специальным предложением, которое включает проживание в отеле и все бонусы новогодней ночи. Подробнее — на сайте отеля.
Отель St. Regis
Москва, ул. Никольская, 12
+7 495 967 7776
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