РЖД запустила в продажу многоразовый проездной на «Сапсан» за 432 тысячи рублей
РЖД открыла продажу карт «Деловой проездной», которые помогают сэкономить до половины стоиомсти билета на скоростные поезда «Сапсан».
Цена на новый вид проездного зависит от количества приобретаемых поездок, класса обслуживания и срока действия. Так, самый дешевый проездной за 28 тысяч рублей рассчитан на восемь поездок на месяц (3500 за билет). Самый дорогой – 432 тысячи за 48 поездок на полгода (9000 за поездку). Карта является персонифицированной - билет по ней можно оформить только на владельца.
Купить проездной можно в кассах РЖД, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Напомним, ранее стало известно, что РЖД открыла бронирование на специальные бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.