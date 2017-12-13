Лоукостер «Победа» запретил провозить в салоне дополнительный багаж за плату

Лоукостер «Победа» запретил провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Ранее пассажиры могли оформить на сайте авиаперевозчика дополнительный багаж за отдельную плату.

Новые правила связаны с отсутствием в салонах самолетов мест для дополнительного багажа, так как большинство рейсов «Победы» выполняется с полной загрузкой. По данным авиакомпании, услугой платного провоза ручной клади пользовались около 30 % пассажиров.

Ранее авиакомпания отменила отменила ограничения по количеству и весу ручной клади, на которые неоднократно жаловались пассажиры.

Напомним, 1 ноября вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Согласно им, вес ручной клади сократился с 10 до 5 килограммов. При этом авиакомпании не имеют права устанавливать допустимый вес ниже этого значения, но могут увеличить его на собственное усмотрение. Мы разобрались, по каким правилам мы теперь будем летать, что можно брать в ручную кладь бесплатно, а за что придется платить.