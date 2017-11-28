Власти Ленобласти собираются открыть Ивангород. Почему нам всем нужно его увидеть?

Я прожила в Ивангороде 18 лет. В детстве я даже не знала, что попасть к нам является проблемой — для местных жителей с этим все просто. Впервые я столкнулась с ограничениями, когда стала приглашать к себе друзей из Петербурга. Для людей, не имеющих ивангородской прописки, есть два варианта. Первый — приглашение. Выдают их в специальных пунктах в Петербурге или Ивангороде, но делается это очень долго и муторно, весь процесс занимает целые недели, поэтому из моих знакомых их не оформлял никто. Ко мне все приезжали, используя второй вариант — Шенгенскую визу.

Была ситуация, когда мои подруги из Кингисеппа, который находится в 20 километрах, ехали ко мне, и их высадили на пропускном пункте. Я тогда примчалась к ним, мне удалось написать расписку, и нас все-таки пропустили. Но в разное время бдительность пограничников то усиливается, то ослабляется и, может быть, сейчас так бы уже не получилось.