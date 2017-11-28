Власти Ленобласти собираются открыть Ивангород. Почему нам всем нужно его увидеть?
Губернатор Ленинградской области предложил упростить паспортный режим при въезде в Ивангород — населенный пункт на русско-эстонской границе с крепостью XV века. Подруга нашей редакции Дарина Грибова, которая там родилась и окончила школу, рассказала нам, как попасть в закрытый город сейчас и почему мы все обязательно должны его увидеть.
Я прожила в Ивангороде 18 лет. В детстве я даже не знала, что попасть к нам является проблемой — для местных жителей с этим все просто. Впервые я столкнулась с ограничениями, когда стала приглашать к себе друзей из Петербурга. Для людей, не имеющих ивангородской прописки, есть два варианта. Первый — приглашение. Выдают их в специальных пунктах в Петербурге или Ивангороде, но делается это очень долго и муторно, весь процесс занимает целые недели, поэтому из моих знакомых их не оформлял никто. Ко мне все приезжали, используя второй вариант — Шенгенскую визу.
Была ситуация, когда мои подруги из Кингисеппа, который находится в 20 километрах, ехали ко мне, и их высадили на пропускном пункте. Я тогда примчалась к ним, мне удалось написать расписку, и нас все-таки пропустили. Но в разное время бдительность пограничников то усиливается, то ослабляется и, может быть, сейчас так бы уже не получилось.
Еще есть вариант облегченного въезда для групп туристов, которые приезжают в Ивангородскую крепость. Ее сотрудники помогают делать пропуска, но все равно даже в таком случае это занимает четыре рабочих дня.
Ивангород — крошечный, это даже не город, а поселок городского типа, у нас всего три-четыре большие улицы и меньше 10 000 населения. Конечно, его гигантский плюс — близость к Эстонии. У меня двойное гражданство, так что я могла ходить в Нарву по магазинам, у меня до сих пор там живут друзья.
Но двойные паспорта есть далеко не у всех жителей, поэтому им приходится делать обычные визы. Правда, так как многие ходят в Эстонию каждый день на работу, как, например, мой дедушка, на границе людям с ивангородской пропиской просто не ставят печати — иначе страницы в загранпаспорте закончились бы за месяц.
Ивангород — идеальный маршрут выходного дня, ехать туда два часа, и он не менее интересный, чем, например, Выборг. Там есть очень красивая старинная крепость, подобных в Ленобласти почти нет. Последние несколько за ней неплохо следят, отреставрировали малую крепость («детинец»), сделали полноценный музей и навигацию.
Помимо крепости, в городе есть художественный музей, где хранятся работы Билибина. Также в районе Парусинки была усадьба барона Штиглица, но в 60-е его разобрали, и сейчас там остался парк барона Штиглица и Свято-Троицкая церковь. Инфраструктура медленно, но развивается, у нас есть три-четыре приличных кафе. Там чистый воздух, река, рядом живописный лес. Мне бы очень хотелось, чтобы все мои друзья там побывали, поэтому инициативе открыть город я, конечно, очень рада. Думаю, и для города это станет толчком к развитию.
Фото: Юлия Калошина
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