Рейтинг: самые опасные страны для туристов

Международная компания International SOS составила карту мира с учетом рисков, с которыми могут столкнуться туристы. С ее помощью они могут узнать, насколько выбранные ими направления комфортны с точки зрения медицинского обслуживания, состояния дорог и общей безопасности.

Так, самыми небезопасными странами оказались африканские и азиатские, а у таких стран, как Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Словения, Исландия и Гренландия нет никаких проблем с безопасностью для туристов. Тем временем, Россия попала в промежуточные группы по всем показателям.