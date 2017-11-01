В России будут развивать отдых по системе «всё включено»

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что в России нужно развивать обслуживание в отелях по системе all inclusive («все включено»).

Об этом 1 ноября пишет «Коммерсантъ». Сафонов уточнил, что таким образом удастся «повысить конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке». По словам главы Ростуризма, внедрение системы «все включено» уже идет полным ходом в Краснодарском крае — к этой работе подключились туроператоры и отельеры.

Отметим, Турция, которая известна своим отдыхом по системе all inclusive, собирается от нее отказаться. Председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен недавно предложил отменить эту систему, чтобы туристы начали покидать отели и осматривать достопримечательности.

По материалам «Фонтанки»