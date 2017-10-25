«Аэрофлот» изменил правила возврата билетов при отказе в визе

«Аэрофлот» больше не будет возвращать билеты пассажирам, которым отказали в визе. Об этом пишут «Ведомости».

«Аэрофлот» новые правила считает абсолютно справедливыми, так как при покупке билета пассажир должен сам просчитывать свои риски. У пассажира есть опция — приобрести невозвратный билет или возвратный с небольшой доплатой. Компания не должна на себя брать риски пассажиров и финансовые потери», — рассказал изданию человек, близкий к авиаперевозчику.

По данным агентства «РБК», новые правила начнут действовать с 25 октября.