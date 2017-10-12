8 мест на планете, где вам доплатят за проживание

Аляска, США

Размер выплат: Зависит от ежегодной прибыли штата и составляет $1000 и больше: в 2015 году каждому из 637 014 жителей было выплачено $2072, в 2016-м — $1022

Причина выплат: Суровые условия жизни



самый холодный штат США и бывшая территория Российской Империи предлагает своим жителям деньги за то, что они проживают в экстремальных климатических условиях. На Аляске такой закон ввели в 1976 году и создали Перманентный фонд штата, куда поступает 25% его прибыли от оборотов нефти и половина дохода напрямую распределяется между жителями региона. Деньги положены всем американцам, прожившим на Аляске не менее года и не имеющим судимостей.