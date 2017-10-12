8 мест на планете, где вам доплатят за проживание
Все привыкли к тому, чтобы отчислять налоги государству, в котором живут. Но оказывается на планете есть места, где местное правительство само платит своим гражданам просто за факт проживания. Предлагаем познакомиться с 8 регионами, где существует подобная практика.
Аляска, США
Размер выплат: Зависит от ежегодной прибыли штата и составляет $1000 и больше: в 2015 году каждому из 637 014 жителей было выплачено $2072, в 2016-м — $1022
Причина выплат: Суровые условия жизни
самый холодный штат США и бывшая территория Российской Империи предлагает своим жителям деньги за то, что они проживают в экстремальных климатических условиях. На Аляске такой закон ввели в 1976 году и создали Перманентный фонд штата, куда поступает 25% его прибыли от оборотов нефти и половина дохода напрямую распределяется между жителями региона. Деньги положены всем американцам, прожившим на Аляске не менее года и не имеющим судимостей.
Деревня Понга, Испания
Размер выплат: €3000 каждой переехавшей паре и €3000 за каждого ребенка, рожденного здесь
Причина выплат: Малая численность населения
Понга — небольшая деревня в провинции Астурия на северо-востоке Испании. Единственное требование, которое необходимо выполнить для получения выплаты, — чтобы семья оставалась в Понге в течение как минимум пяти лет. В настоящее время на территории деревни живет всего 851 человек. Меньше 50 жителей имеют возраст до 18 лет. Чтобы попытаться изменить тенденцию, мэрия решилась на финансовые затраты.
Город Утрехт, Нидерланды
Размер выплат: €960 ежемесячно в течение двух лет (с мая 2017 года)
Причина выплат: Социальный эксперимент
Правительство столицы голландской провинции Утрехт решило провести социальный эксперимент по изучению влияния безусловного дохода на жизнь граждан: как деньги, достающиеся просто так повлияют на экономическую активность горожан. Участники эксперимента были разделены на шесть групп:каждому ежемесячно выплачивается €960 на проживание, а в одной из групп предлагают еще дополнительно €150 за участие в волонтерских программах.
Детроит, США
Размер выплат: $2500 перспективным ученым; также действует программа льготного кредитования на покупку или аренду жилья
Причина выплат: Криминальная столица
Раньше этот город был процветающим центром американской промышленности, но сейчас он находится в очень плачевном состоянии. Его уже называют негласной столицей криминала. Чтобы предотвратить отток населения, с 2008 года здесь действует программа Challenge Detroit. Инициатива властей направлена на привлечение и удержание талантливых ученых. В городе была создана особая предпринимательская экосистема, где бизнес-инкубаторы, технопарки и венчурные фонды взаимодействуют между собой. А молодые талантливые выпускники имеют все технические и материальные возможности в течение года (именно столько длится Challenge Detroit) работать внутри этой передовой системы, набираясь опыта и способствуя развитию региона.
Провинция Саскачеван, Канада
Размер выплат: До 20 000 канадских долларов
Причина выплат: Поощрение талантов
В Саскачеване выпускникам бакалавриата, которые проживают в регионе или только планируют переехать и которые закончили обучение не позднее 2010 года, предлагают компенсировать его стоимость путем ежегодных выплат в течение семи лет суммы до 20 000 канадских долларов. В первые четыре года выплачивается по 10% от суммы, а в последующие три — по 20%.
Ниагара, США
Размер выплат: $3492 за два года
Причина выплат: Отток населения
Для привлечения молодого поколения американцев в регион, директор по развитию сообщества города Сэт Пикчирилло запустил инициативу по выплате безусловного дохода для выпускников вузов, проживающих в регионе.
Поселок Мисима, Япония
Размер выплат: $5340 единовременно и от $9000 в год
Причина выплат: Необходимость развития сельского хозяйства
Для того, чтобы получить деньги, необходимо будет заняться сельским хозяйством либо рыбной ловлей. Также вам не должно быть более 55 лет на момент переезда. Если вы отвечаете указанным требованиям, то местные власти готовы заплатить вам $890 для организации переезда, обеспечить корову или вместо нее единоразовую денежную компенсацию в $4450.
Поселок Каитангата, Новая Зеландия
Размер выплат: Дом и земля рыночной стоимостью $160 000
Причина выплат: Нехватка рабочей силы
Из 850 жителей новозеландского Каитангаты безработными являются только двое. Наибольшую нехватку рабочей силы испытывает молочная ферма и завод по производству замороженных полуфабрикатов. Именно поэтому власти объявили о решении предоставить новым жителям города дома и землю. Стоимость «пакета» по рыночным ценам составляет $160 000, но предоставляется недвижимость бесплатно: только живи и работай. Как сказал мэр Брайан Кадоган: «У нас есть рабочие места, есть дома, но нет людей. Мы хотим оживить наш город и ждем всех желающих с распростертыми объятиями».
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