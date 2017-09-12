Билеты на «Сапсан» в день отправления можно купить за полцены

РЖД опубликовала на сайте информацию об акции «Распродажа в последний день» для билетов на поезда «Сапсан». Так, в день отправления поезда в период по 30 сентября включительно можно приобрести билет со скидкой 50 процентов.

Например, билет на 12 сентября обойдется в 2027 рублей, в то время как на 13 сентября уже придется заплатить 4054 рублей.