Стало известно, на каких пляжах можно дешевле всего отдохнуть в октябре

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых пляжных туров по состоянию на начало октября, следует из сообщения на сайте ассоциации. При этом учитывались туры продолжительностью семь ночей на двоих взрослых, с перелетом туда и обратно и вылетом в субботу, 30 сентября. Все цены на пакетные туры даны по состоянию на вечер понедельника 11 сентября.

Самым дешевым оказался тур в Сочи. Его стоимость на двоих составляет 20,6 тысяч рублей. Всего две недели назад аналогичный тур стоил почти 22,4 тыс. рублей.

Второе место заняла Анапа, где минимальные цены к концу сезона продолжают незначительно снижаться, и на 11 сентября самый дешевый вариант поездки с вылетом 30 сентября стоит 23,1 тыс. рублей.

Тройку лидеров замкнула Греция, туры в которую рухнули почти вдвое за две недели. Самый дешевый пакетный пляжный тур в эту страну с вылетом 30 сентября стоит 23,3 тыс. рублей на двоих за 7 ночей.

К концу пляжного сезона минимальные цены на тур в Крым перестали быть самыми низкими среди всех направлений и существенно поднялись. Самый дешевый недельный тур для двоих человек с авиаперелетом 30 сентября стоит 26,1 тыс. рублей.

Пятерку замыкает Италия, где вдвоем можно неделю отдохнуть за 37 тыс. рублей. Как указывают в АТОР, минимальные цены туров в эту страну за две недели снизились почти на треть, а за месяц — более чем вдвое.

Турция расположилась на шестой строчке. Самый скромный отдых на двоих обойдется там в 39,6 тыс. рублей. Минимальные цены в начале октября — выше примерно на треть, чем на туры с вылетом 15 сентября, но направление остается в «золотой ценовой середине», отмечают в АТОР .Седьмое место занимает Кипр со стоимостью тура 45 тысяч рублей.

Болгария занимает восьмое место. Там минимальные цены почти на треть выше, чем двумя неделями ранее, и составляют 50,2 тыс. рублей.

На девятой позиции Испания со стоимостью тура 52,1 тыс. рублей. Десятку замыкает Тунис, отдохнуть на пляже в котором минимально стоит 56,5 тыс. рублей. Набирающий спрос на зимний сезон Таиланд показывает и высокие цены относительно сходящих со сцены «летних» пляжных направлений «ближнего радиуса». Минимальная стоимость тура составляет 63,2 тыс. рублей.

По материалам «ДП»