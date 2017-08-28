Финскую визу в Петербурге оформят за 9 дней

Срок оформления финского шенгена составляет 9-11 дней. По данным Генконсульства Финляндии, при подаче заявления на этой неделе (28 августа - 1 сентября), готовую визу можно будет получить 7 - 12 сентября.

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