Срок оформления финской визы сократился до 10 дней

С приближением конца лета срок рассмотрения визовых заявлений в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге вернулся к привычным 10-12 дням. Если подать документы на финский шенген на этой неделе (с 14 по 18 августа), то виза будет готова до конца месяца.

 

Напомним, в начале лета из-за наплыва визовых заявлений на оформление визы уходило до 40 дней. Генконсульство Финляндии не гарантирует выдачу визы именно в этот срок.

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