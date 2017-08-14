Срок оформления финской визы сократился до 10 дней

С приближением конца лета срок рассмотрения визовых заявлений в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге вернулся к привычным 10-12 дням. Если подать документы на финский шенген на этой неделе (с 14 по 18 августа), то виза будет готова до конца месяца.