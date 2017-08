Антон Беляев Музыкант, продюсер, основатель и фронтмен Therr Maitz

На большой высоте мозг работает как-то по-другому. Новые идеи часто приходят именно во время перелета. Так что для меня как артиста летать полезно. Например, однажды в самолете я подумал, что было бы классно сделать стюардессу героиней нового клипа Therr Maitz. И так родился один из персонажей видео My Love is Like. C этим клипом, кстати, связана еще одна интересная история. Не секрет, что около двух лет назад я стал бренд-амбассадором S7 Airlines.

Как сугубо прагматичный человек, я не верю в удачу, но должен признать, что с S7 мне почему-то все время везет.

Так вот с Мигелем, хореографом клипа My Love is Like, я познакомился именно на одном из мероприятий компании. Он тоже там был в качестве бренд-амбассадора. Мы быстро нашли общий язык и приступили к работе. Сейчас у нас на счету уже два совместных проекта: My Love is Like и шоу «Вернувшиеся». Для последнего Мигель поставил хореографию, а я написал саундтрек. Как сугубо прагматичный человек, я не верю в удачу, но должен признать, что с S7 мне почему-то все время везет. Поэтому теперь чаще всего летаю именно вместе с ними.