Ярослав Шураев Фотограф, блогер

Я люблю путешествовать по России и открывать для себя те места, где еще не бывал. Зелеными самолетами я летал в Крым, Ставропольский край, Северную Осетию и город Сочи. Но моей давней мечтой были не они, а Сахалин! И в мае мне удалось там побывать.

Я много слышал про икру, вкуснейших крабов и огромных устриц, которых здесь полно. Я знал про бухты и горячие ключи. Но манили меня на Сахалин вовсе не они, а загадочный маяк Анива. Он ждал меня на пике острова. Я отвел на Сахалин два дня про запас, чтобы точно попасть в это удивительное место. Добраться до маяка можно только по воде. От населенного пункта Новиково до Анивы на моторной лодке плыть около 40 километров.

В первый день море штормило, и поездку пришлось отменить. Тогда я скрестил пальцы и ждал прогноза погоды на завтра. Мне повезло: прогноз был сносным, и решение было за капитаном. Он знал о моей мечте увидеть маяк. И мы вышли в море на его страх и риск.

По пути я представлял, как маяк появится в тумане. Это предвкушение держало меня в напряжении. От холода по коже бежали мурашки. Мы приближались к острову. У меня на глазах плотный туман спускался с гор и окутывал пик скалы. Где-то в тумане был маяк. Больше всего на свете в тот момент я хотел его увидеть, всматривался в даль, не отвлекался ни на минуту. И в какой-то момент увидел белое пятно в тумане. Это проступал маяк Анива, посетить который я мечтал несколько лет.

Анива уже давно не принадлежит ни русским, ни его основателям, японцам. Его хозяева — птицы

Не прошло и доли секунды, как я был поражен, сдался его красоте. Руки невольно задрожали, ничего не мог с этим поделать, захватило дух от увиденного. Не мог поверить, что приближаюсь к маяку. Он был как призрак в густом тумане. Штормовой ветер усиливал ощущение мистики. Редко кому удается побывать внутри маяка Анива, волны легко разобьют любое судно о неприступные скалы. Мне посчастливилось! Мы набрались терпения, выждали момент, когда ветер сменит направление и даст подойти к берегу. Через час затащили лодку в безопасное место и вошли внутрь.

Анива уже давно не принадлежит ни русским, ни его основателям, японцам. Его хозяева — птицы. Их тут тысячи! Я ощутил себя графом Монте-Кристо. Стены маяка от ветра ходили ходуном. Скрежет в трубах напомнил мне волчий вой. А чайки без конца кричали! Мне казалось,

вот-вот я сойду с ума от этих звуков. Я побыл еще немного внутри маяка и вышел наружу. Ветер освежил мне лицо. Еще раз я оглянулся на маяк, пробежался по нему взглядом, улыбнулся. Вот так выглядела одна из моих мечт. И я не могу поверить, что стою рядом с ней.

Такие моменты стоят того, чтобы преодолевать тысячи километров и непогоду. За них я готов отдать все. S7 Airlines, спасибо за эти впечатления!