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В поисках идеального маршрутаАнтон Беляев, Артем Королев, Равшана Куркова, Сергей Доля, Мигель, Владлена Варламова и другие рассказывают о самых ярких воспоминаниях от путешествий.
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В поисках идеального маршрута
Побывать на краю света, поплавать вместе с морскими котиками на Галапагосах, успеть встретить праздник утром в Берлине, а вечером – в Москве… Такое не забывается! Антон Беляев, Артем Королев, Равшана Куркова, Сергей Доля, Мигель, Владлена Варламова, и другие рассказывают о самых ярких воспоминаниях от путешествий с авиакомпанией S7 Airlines, которой в этом году исполняется 25 лет.
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Равшана Куркова
Актриса
Обожаю читать в самолетах!
С компанией S7 Airlines у нас давнишняя любовь и масса совместных перелетов – на съемки, в командировки, на отдых.
Для меня самолет это не просто средство передвижения. Перелет – время, когда можно побыть наедине с собой, своими мыслями, несколько часов помедитировать или почитать. Обожаю читать в самолетах! Любимые книги повсюду – и в чемодане, и в ручной клади. А когда лечу на съемки, то всегда в пути перечитываю сценарий, записываю мысли по поводу героини, ее характера, нюансы образа, разные идеи, те детали, вопросы и предложения, которые можно будет потом обсудить с режиссёром.
Перелет – время, когда можно побыть наедине с собой, своими мыслями, несколько часов помедитировать или почитать
Например, в апреле я отправилась на съемки американской картины, режиссера Уильяма Кауфмана The Brave Ones, где у меня была главная роль. Мы сразу по прилете снимали большую драматическую сцену с огромным количеством текста, разумеется, на английском языке. И эти несколько часов пути, как раз дали мне возможность финально закрепить текст и не отвлекаться на него во время работы над сложной сценой.
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Артем Королев
Телеведущий, актер, виджей
Берлин – знаковый для меня город
Одна из самых запомнившихся мне поездок с S7 Airlines — Берлин в прошлом мае. Этот город вообще знаковый для меня: именно с него я начал свое знакомство с Европой когда-то давно. Там же праздновал однажды Новый год.
В этот раз решили отправиться с друзьями на День Победы. Меньше трех часов в самолете — и вот мы уже в столице Германии!
Эта поездка была особенно важна для меня, потому что в Берлине должны были собраться мои самые близкие друзья из Москвы и Лос-Анджелеса. 7 лет они знали друг о друге только по моим рассказам, и вот наконец я всех познакомил. Было тепло, очень вкусно (обязательно сходите в ресторан DuDu и закажите там Fish bowl) и весело. По-другому там невозможно.
Я успел не только встретить 9 мая с друзьями в Берлине, но и вернуться к вечеру к началу грандиозного салюта в Москве
Берлин — не только столица европейской клубной жизни. Если вы устали от тусовок, то всегда можно прогуляться по Тиргартену, заглянуть в берлинский зоопарк или подняться на телебашню. Но мы выбрали музыку! Моя подруга Катя Добрякова узнала, что в эти даты в Берлине будет концерт Адель, куда мы и направились. Было здорово подпевать песням в большой компании друзей.
А в сам праздник, 9 мая, я успел не только встретиться с друзьями в Берлине, но и вернуться к вечеру в Москву, к началу грандиозного праздничного салюта, который посмотрел в компании московских друзей.
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Антон Беляев
Музыкант, продюсер, основатель и фронтмен Therr Maitz
Новые идеи часто приходят именно во время перелета
На большой высоте мозг работает как-то по-другому. Новые идеи часто приходят именно во время перелета. Так что для меня как артиста летать полезно. Например, однажды в самолете я подумал, что было бы классно сделать стюардессу героиней нового клипа Therr Maitz. И так родился один из персонажей видео My Love is Like. C этим клипом, кстати, связана еще одна интересная история. Не секрет, что около двух лет назад я стал бренд-амбассадором S7 Airlines.
Как сугубо прагматичный человек, я не верю в удачу, но должен признать, что с S7 мне почему-то все время везет.
Так вот с Мигелем, хореографом клипа My Love is Like, я познакомился именно на одном из мероприятий компании. Он тоже там был в качестве бренд-амбассадора. Мы быстро нашли общий язык и приступили к работе. Сейчас у нас на счету уже два совместных проекта: My Love is Like и шоу «Вернувшиеся». Для последнего Мигель поставил хореографию, а я написал саундтрек. Как сугубо прагматичный человек, я не верю в удачу, но должен признать, что с S7 мне почему-то все время везет. Поэтому теперь чаще всего летаю именно вместе с ними.
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Владлена Варламова
Диджей, модель, основатель проекта MYSOULANDU.COM
Помыть самолет? Done!
Вы когда-нибудь мыли самолет? Я — да. Нет, я говорю не про «просто пройтись тряпочкой» в салоне, а о самой настоящей мойке фюзеляжа самолета, с пеной и в специальном костюме! Однажды я участвовала в реалити-шоу, суть которого заключалась в том, чтобы проходить
различные испытания, которые в повседневной жизни тебе не встретятся. И вот иду я по летному полю аэропорта Домодедово, абсолютно не подозревая, что предстоит. Для меня стало неожиданностью уже то, что на летном поле очень шумно, если по нему идешь не спеша.
Параллельно один из продюсеров программы спрашивает меня за кадром: «Ну что, как думаешь, что сейчас будет?»
И вот иду я по летному полю аэропорта Домодедово, абсолютно не подозревая, что мне предстоит
Начинаю перебирать различные варианты дальнейшего сценария, но не могу связать: самолет, шоу, я... За штурвал меня точно не пустят. Улететь куда-то не получится, поскольку я без паспорта, поэтому расслабилась и просто наслаждалась моментом: будь что будет!
И вот вижу зеленую пташку — самолет S7 Airlines, рядом с ним стоит бригада в специальных костюмах, уже ничего не понимаю, но подхожу знакомиться!
Как выяснилось, эти ребята действительно работают мойщиками самолетов, именно наружная мойка, мне предстояло сделать это вместе с ними! Что удалось узнать за пару минут: во-первых, почти весь самолет моют вручную, во-вторых, это оказалось гораздо сложнее, чем я думала! Вот так однажды окунулась в мир авиации с другой стороны, при этом не улетая из Москвы! Мне удалось взглянуть на сцену из-за кулис, и знаете, это было очень захватывающе! Такой опыт вряд ли повторится еще раз, но это стало одним из самых сильных впечатлений от нашей дружбы с S7 Airlines.
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Сергей Доля
Тревел-блогер, автор блога «Страница виртуальных путешественников»
Обряды тайги
Республика Саха, или Якутия, — самый крупный регион в России. На территории Якутии могут разместиться пять Франций или один Казахстан. Много раз я летал в Якутию вместе с S7Airlines и каждый раз открывал для себя что-то новое.
Например, Кюн Керсютэ — обряд встречи солнца, одно из главных событий на празднике Ысыах. Момент восхода в первый день солнцестояния якуты считают великим чудом. Каждый год Ысыах посвящен разным божествам, в этом году я присутствовал на обряде, посвященном Дьесегеей Айыы — он посылает людям скотину, но может и забрать назад, если прогневается. Заканчивается праздник танцем, траектория которого имитирует движение солнца на небосводе.
Многометровый слой снега покрывает город и придает ему торжественный и немного мистический вид
Красоты Якутии можно описывать бесконечно — климат региона делает пейзажи очень притягательными для жителя средней полосы России. В особенности мне запомнился город Тикси, где расположен один из главных арктических портов страны, который я посетил зимой. Многометровый слой снега покрывает город и придает ему торжественный и немного мистический вид. А еще город Мирный с кимберлитовой трубкой, образованной из сопла бывшего вулкана, загадочная и опасная тайга, северное сияние на небе над морем Лаптевых…
Якутия столь многолика, что возвращаться в нее я планирую вновь и вновь, а любимая авиакомпания помогает мне ее открывать с неожиданных сторон.
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Татьяна Рыбакова
Блогер, специалист по коррекции фигуры, автор книги «Как я похудела на 55 кг»
Тепло Валенсии
Когда меня попросили рассказать о самом запоминающемся путешествии с S7 Airlines, то я сразу подумала о Валенсии.
Испания у меня всегда ассоциировалась с отдыхом, туристами, вкусной едой и свежими морепродуктами. Попав в этот город, я увидела страну с другой стороны. Валенсия отлично подходит и для длительного проживания.
В июне я повторила поездку, чтобы попробовать город и с туристической стороны
Сочетание исторического центра, современной архитектуры города наук, пляжа и огромных университетских кампусов делают его очень привлекательным. Тем более что цены на еду и аренду жилья здесь как в моем родном Петербурге. Я летала туда в апреле на 10 дней и в июне повторила поездку, чтобы попробовать город и с туристической стороны. Просторные пляжи, теплое море скрасили холодное лето этого года.
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Мигель
Режиссер, хореограф, танцор, продюсер, наставник и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ
Путешествие начинается с шага на трап зеленого самолета
Путешествия — это для меня такая вещь, которая в принципе не может не нравиться, и потому в вопросах выбора лучшего из них я теряюсь. А вот по-настоящему особенными я могу назвать путешествия в Италию. Путешествие начинается с первого шага на трап зеленого самолета и не заканчивается распаковкой чемоданов, а отголосками живет в памяти, ну и, конечно, в ленте соцсетей. Расскажу о Флоренции. Этот город поражает и одновременно вдохновляет меня. Мне кажется, это один из самых больших исторических центров с невероятными узкими улочками, исследовать которые можно бесконечно.
Я фанат пеших прогулок по красивым местам, могу бродить весь день до заката, погруженный в свои мысли.
А вечером нужно обязательно зайти уже с друзьями
в любимый ресторанчик с морепродуктами в центре города, ведь там нас уже знают и ждут и, завидя нашу веселую компанию издалека, уже накрывают столик с прекрасным видом и открывают бутылочку шампанского.
Совсем недавно я вернулся со съемок в Челябинске и вот буквально на днях полечу работать над проектом в Питере. Поездки – это неотъемлемая часть моей творческой жизни
Но, конечно, большую часть времени у меня занимает не отдых, а работа. Это невероятное количество проектов в разных частях России и мира. Совсем недавно я вернулся со съемок в Челябинске и вот буквально на днях полечу работать над проектом в Питере. Поездки — это неотъемлемая часть моей творческой жизни. С тех пор как я стал бренд-амбассадором S7Airlines, с выбором авиакомпании вопрос не стоит. S7 действительно креативны и молодежны. Их философия близка к моей собственной. С ними мне комфортно как отдыхать, так и работать.
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Ольга и Дмитрий
Куликовы
Блогер и тревел-фотограф, основатели проекта #ДавайПутешествовать
Вокруг света за 77 дней
Самое лучшее путешествие, совершенное нашей семьей с S7 Airlines, — это наша кругосветка! Оформив кругосветный билет альянса Oneworld, мы вылетели из России и вернулись в нее на зеленых самолетах. Все остальное расстояние преодолели другими авиакомпаниями — участниками Oneworld. За 77 дней облетели вокруг земного шара и посетили все населенные части света. Это было самое невероятное и насыщенное приключение!
Мы видели каменных истуканов на острове Пасхи, гуляли с жирафами по саванне в Кении, плавали наперегонки с морскими котиками на Галапагосах
Мы видели каменных истуканов на острове Пасхи, гуляли с жирафами по саванне в Кении, прошли самые незабываемые треки в Патагонии, плавали наперегонки с морскими котиками на Галапагосских островах и покоряли волны Индийского океана на Шри-Ланке. В итоге, помимо массы незабываемых впечатлений, все бонусные мили, которые мы налетали в путешествии, были зачислены на наши счета S7 Priority — и нам хватает уже на еще одно, премиальное путешествие с S7!
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Сергей
Калюжный
Путешественник, фотограф
Гонконг на высоте
Очень люблю Гонконг. Я прилетел туда утренним рейсом из Новосибирска. Добравшись до города и позавтракав, я отправился искать интересные локации для фото и просто получать удовольствие от теплого Гонконга (в Москве тогда было чуть ниже нуля).
Фишка города — высота, будь то небоскребы или горы. Из-за британского прошлого Гонконга стиль жизни и привычки местного населения больше европейские, чем китайские. Здесь все равно пахнет лапшой, однако гораздо аккуратнее и приятнее, чем на континентальном Китае. Английский язык знают практически все, и с общением не возникает никаких проблем.
Фишка города — высота, будь то небоскребы или горы
Можно просто гулять по городу, наслаждаться смешением природы и тропической растительности с нависающими эстакадами и высокими зданиями из стекла и бетона. Если хотите действительно крутых видов, то помимо раскрученной Victoria Peak можно совершенно бесплатно посетить пару мест без толп туристов и платы за вход. Панорамный стеклянный лифт в Hopewell Centre — абсолютный must, он ведет в ресторан на крыше, но если вы не хотите там есть, можете просто на нем прокатиться, обещаю — не пожалеете. Вторая точка, которую я бы порекомендовал, — Kowloon Peak. Да, ехать туда вы будете полчаса, потом еще столько же взбираться на гору, но тысячи лайков под вашей фоткой гарантированы. Фото этих мест из моего Инстаграма прилагаются. Это путешествие вдохновило меня на съемку видеоролика, а также серию фото, которые я использую в оформлении своего дома.
Приятного вам путешествия вместе с S7 Airlines! Тем более что зелеными самолетами в Азию можно улететь не только в Гонконг, но и в Японию, Китай и Южную Корею.
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Александр Чебан
Фотоблогер и путешественник
Это Якутия!
Бескрайние просторы севера России, ни одного населенного пункта до горизонта, зигзаги северных рек, гранитные сопки в снегах, суровая тайга… Картинка, которая не дает оторваться от иллюминатора практически весь полет. Летом, когда летишь с запада на восток за полярным кругом, замечаешь, что ночь не наступает вообще. Даже солнце не опускается ниже линии горизонта! Какое-то время салон наполняется нежными красками заката. А потом... открываешь шторку иллюминатора уже после сообщения капитана о начале снижения, а там... могучая река Лена! 4400 километров с истоком из маленького озера возле Байкала до моря Лаптевых на севере. Самая крупная река в России! Словами не передать, нужно просто один раз увидеть! Ну, как минимум один раз, потому что потом захочется возвращаться снова и снова.
Это Якутия. «Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Якутска, спасибо за выбор S7 Airlines…», а дальше все завертится как в калейдоскопе!
Вы полюбите Якутию и вернетесь снова зимой!
Вам знакомо ощущение освежающих брызг, срывающихся с весла? А команда «Табань!» кормового на вашей байдарке? А сковывающее ощущение в коленях, когда слезаешь с катамарана, смешанное с восторгом от прохождения очередного порога? Река Синяя, наверное, лучшее место из тех, что предлагает летняя Якутия любителям водного туризма, байдарочных походов и сплавов на катамаранах! Узкая река, скалистый каньон, ощущение стремительного динамизма во время сплава.
Затем мы отправимся по Лене к Ленским столбам. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, удивительное место в нескольких часах по реке от Якутска. Самое необычное место по пути — это пустыня! Да-да, самая настоящая пустыня посреди таежного северного края. Якутские пустыни называются Тукуланами. Удивительное сочетание тайги, внезапно сменяющейся ландшафтом Средней Азии...
Вы полюбите Якутию и вернетесь снова зимой! В начале декабря, когда в вашем городе еще сыро и мрачно, а под ногами каша из дорожного реагента, зеленый самолет унесет вас в зимнюю сказку. В Якутии уже –40, а зима в России (да и в мире!) начинается именно с Якутии! Даже от одного упоминания о зимней Якутии ощущается легкий холодок! В случаях малознакомых или непопулярных туристических маршрутов лишь малая часть подобных стереотипов оказывается близкой к реальности. А что, если сменить классический «тайский» алкогольно-пляжный отдых или совсем небюджетную погоню за северным сиянием в Норвегии на невероятно аутентичный и колоритный маршрут по зимней Якутии благодаря S7 Airlines? Уехать из серо-слякотной зимы в настоящую яркую зиму?!
Именно здесь находится полюс холода и начинается зима
Именно здесь находится полюс холода и начинается зима. В столице республики, Якутске, властелин холода Чысхаан встречается с Дедом Морозом, который прилетает
бизнес-классом из Великого Устюга, чтобы получить в дар символ холода и открыть двери яркому и искристому шествию зимы по просторам страны!
Ты узнаешь, что напрасно называют Север Крайним,
Ты увидишь, он бескрайний…
…Ничего, что здесь метели, не беда, что холода,
Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!
В Якутию с S7 Airlines каждый день и всего за 6 часов в небе. Не откладывайте на завтра, начните сейчас, летом. Уверен, что вы обязательно вернетесь зимой.
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Ярослав Шураев
Фотограф, блогер
Свет далекого маяка
Я люблю путешествовать по России и открывать для себя те места, где еще не бывал. Зелеными самолетами я летал в Крым, Ставропольский край, Северную Осетию и город Сочи. Но моей давней мечтой были не они, а Сахалин! И в мае мне удалось там побывать.
Я много слышал про икру, вкуснейших крабов и огромных устриц, которых здесь полно. Я знал про бухты и горячие ключи. Но манили меня на Сахалин вовсе не они, а загадочный маяк Анива. Он ждал меня на пике острова. Я отвел на Сахалин два дня про запас, чтобы точно попасть в это удивительное место. Добраться до маяка можно только по воде. От населенного пункта Новиково до Анивы на моторной лодке плыть около 40 километров.
В первый день море штормило, и поездку пришлось отменить. Тогда я скрестил пальцы и ждал прогноза погоды на завтра. Мне повезло: прогноз был сносным, и решение было за капитаном. Он знал о моей мечте увидеть маяк. И мы вышли в море на его страх и риск.
По пути я представлял, как маяк появится в тумане. Это предвкушение держало меня в напряжении. От холода по коже бежали мурашки. Мы приближались к острову. У меня на глазах плотный туман спускался с гор и окутывал пик скалы. Где-то в тумане был маяк. Больше всего на свете в тот момент я хотел его увидеть, всматривался в даль, не отвлекался ни на минуту. И в какой-то момент увидел белое пятно в тумане. Это проступал маяк Анива, посетить который я мечтал несколько лет.
Анива уже давно не принадлежит ни русским, ни его основателям, японцам. Его хозяева — птицы
Не прошло и доли секунды, как я был поражен, сдался его красоте. Руки невольно задрожали, ничего не мог с этим поделать, захватило дух от увиденного. Не мог поверить, что приближаюсь к маяку. Он был как призрак в густом тумане. Штормовой ветер усиливал ощущение мистики. Редко кому удается побывать внутри маяка Анива, волны легко разобьют любое судно о неприступные скалы. Мне посчастливилось! Мы набрались терпения, выждали момент, когда ветер сменит направление и даст подойти к берегу. Через час затащили лодку в безопасное место и вошли внутрь.
Анива уже давно не принадлежит ни русским, ни его основателям, японцам. Его хозяева — птицы. Их тут тысячи! Я ощутил себя графом Монте-Кристо. Стены маяка от ветра ходили ходуном. Скрежет в трубах напомнил мне волчий вой. А чайки без конца кричали! Мне казалось,
вот-вот я сойду с ума от этих звуков. Я побыл еще немного внутри маяка и вышел наружу. Ветер освежил мне лицо. Еще раз я оглянулся на маяк, пробежался по нему взглядом, улыбнулся. Вот так выглядела одна из моих мечт. И я не могу поверить, что стою рядом с ней.
Такие моменты стоят того, чтобы преодолевать тысячи километров и непогоду. За них я готов отдать все. S7 Airlines, спасибо за эти впечатления!
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Эльнар Мансуров
Блогер, фотограф, путешественник
Кавказский пленник
Одним из моих самых запоминающихся путешествий с S7 Airlines стала поездка на Кавказ. Удобные рейсы до Владикавказа и Минеральных Вод позволяют составить интересный маршрут (в моем случае это Северная Осетия и Кабардино-Балкария). Если вы тоже собираетесь в эти края, то я рекомендую сделать ставку на природные объекты и гастрономию.
Кавказ — это история о еде
Кавказ — это история о еде: в далекой деревушке из четырех дворов в Дигории тебе приготовят осетинские пироги из местных продуктов (мой фаворит — с сыром и свекольной ботвой), а в Приэльбрусье — хычины с картофелем.
Еще Кавказ запомнился ночевками. Когда я начинал свое знакомство с ним, мне довелось переночевать в отеле на Эльбрусе. Спать на высоте четырех километров — настоящее испытание для неподготовленных: ощущаются признаки горной болезни — эйфория вперемешку с головной болью.
Когда мы переходили на лошадях Згидский перевал, оказалось, что лошади растеряли половину багажа. Ночевать пришлось под звездами, забившись вдесятером в две маленькие палатки. В другой раз мы ночевали в традиционном горском доме в селении Камунта.
Кавказ — это великая история, место, где
переплетаются десятки народов. Но их объединяет
одно — это щедрость и гостеприимство
Кавказ — это великая история, место, где переплетаются десятки народов. Но их объединяет одно — это щедрость и гостеприимство. Мой проект Mishka.Travel изобилует фото и видео, сделанными на Кавказе не случайно — ни в одном регионе мира я не чувствовал себя таким желанным гостем. И, вероятно, я вернусь на Кавказ совсем скоро.
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Виталий Раскалов
Руфер, фотограф, блогер
В поисках звезд и космических кораблей
В апреле этого года я отправился в одно из самых по-настоящему захватывающих путешествий в своей жизни. К своим 24 годам я посетил уже почти половину стран нашей планеты, в разных частях света. Буквально месяц назад во время поездки по Казахстану мне и нескольким друзьям удалось побывать на космодроме Байконур и своими глазами увидеть стартовые позиции, откуда Юрий Гагарин отправился в космос. Это была не просто поездка в очередную страну с целью осмотра достопримечательностей, я отправился в Казахстан на поиски звезд и космических кораблей.
В моем списке на одну мечту стало меньше
Той ночью я впервые по-настоящему приблизился к вещам, о которых читал в книгах Станислава Лема и мог лишь мечтать. Тот миг, который я ощутил, стоя посреди огромного заброшенного ангара в степи Южного Казахстана, был одним из самых сильных и ярких в моей жизни. Всматриваясь сквозь темноту в оставленные космические корабли, которым уже никогда не суждено побывать в космосе, я осознал, что в моем списке на одну мечту стало меньше. Она сбылась с S7 Airlines.
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Илия Воскресенский
Блогер, фотограф, путешественник
10 тысяч километров на восток
Рейс S7 Airlines Санкт-Петербург — Новосибирск — Южно-Сахалинск, пожалуй, мое самое запоминающееся путешествие по России. Отправился туда зимой, и хоть это не лучшее время для того, чтобы оказаться на острове, пережитые эмоции того стоили!
Всё началось прямо в аэропорту, где нас пересадили на снегоходы, и мы почти 7 часов гоняли по сопкам. Только когда я проснулся на следующий день, пришло осознание: я же нахожусь на другом конце самой огромной страны в мире! Эта мысль произвела на меня грандиозное впечатление. Вроде все так же говорят по-русски и ментальность та же, но ты пролетел 10 тысяч километров!
Только когда я проснулся на следующий день, пришло осознание:
я же нахожусь на другом конце самой огромной страны в мире!
Оставшиеся дни на острове валил снегопад и было сложно куда-либо выехать, но мы все равно старались пробраться на внедорожниках до интересных локаций, и это удавалось. Самое классное, что я привез из поездки на Сахалин, — это мечту вновь туда вернуться осенью и добраться наконец-то до маяка Анива.
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Анастасия Глебова
и Александр Мазуров
Тревел-фотографы, путешественники, авторы блога Near the Lighthouse
Баварские Альпы спонтанно
Иногда самые запоминающиеся путешествия — это не те, которые ты кропотливо планировал несколько недель, а спонтанные небольшие поездки. Так и случилось с нашей поездкой в Баварские Альпы осенью.
Мы совершенно не планировали ее, а просто купили на сайте S7 Airlines билеты на ближайший рейс в Мюнхен, забронировали жилье и отправились в путь.
Просто пообещайте себе, что вы сюда вернетесь
Пожалуй, одно из главных правил короткого путешествия. Чем более амбициозный план вы себе ставите, тем меньше времени у вас останется на отдых. Поэтому просто пообещайте себе, что вы сюда вернетесь, а пока найдите место, где вы сможете расслабиться и почувствовать атмосферу. Для нас таким местом оказался небольшой городок Кохель-Ам-Зее, и несколько дней мы провели, покоряя горные вершины, гуляя по осеннему лесу и заряжаясь вдохновением на несколько месяцев вперед. Вот так благодаря S7 мы постоянно открываем для себя неизведанные и прекрасные места, которые оставляют только хорошие и добрые воспоминания.
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