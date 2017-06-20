Британские журналисты перечитали список Всемирного наследия ЮНЕСКО и предложили 27 достопримечательностей, которые находятся под угрозой исчезновения. Любители путешествий пока еще могут успеть увидеть своими глазами то, что в скором времени исчезнет.
27 достопримечательностей, которые вот-вот исчезнут с лица земли
В июле представители ЮНЕСКО проведут заседание, в ходе которого обсудят, какие еще места на нашей планете могут быть добавлены в постоянно растущий список международной «Красной книги» Юнеско.
В преддверии этой встречи The Telegraph отобрал 27 мировых достопримечательностей, которые уже находятся под угрозой исчезновения и которые стоит увидеть до того, как они исчезнут с лица земли. Мы публикуем полный список мест из разных уголков планеты.
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Кафедральный собор Баграти и монастырь Гелати в Кутаиси, Грузия.
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Национальный парк Ко́моэ, Кот-д’Ивуар.
Многие из них являются природными объектами и национальными парками, оказавшимися в списке ЮНЕСКО из-за браконьерства или деятельности человека — вырубки лесов, строительства дорог. Сюда же относятся экологические проблемы, например, размытие почвы или истощение водных ресурсов в национальных парках.
В список занесены национальный парк Комоэ в Кот-д’Ивуаре, влажные тропические леса Ацинананы на Мадагаскаре, национальный парк Селус в Танзании, национальный парк Сымен в Эфиопии, национальный парк Ниоколо-Коба в Сенегале, девственные влажно-тропические леса Суматры в Индонезии и национальный парк Вирунга в Конго.
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Национальный парк Ниоколо-Коба, Сенегал.
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Национальный парк Вирунга, Конго.
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Большой барьерный риф, Белиз.
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Тропические леса Суматры, Индонезия.
В «Красную книгу» достопримечательностей вошли и рукотворные объекты — из-за долгого отсутствия реконструкции и неблагоприятного влияния окружающей среды под угрозой разрушения оказалась Базилика Рождества Христова в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.
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Базилика рождества Христова и тропы паломников (место рождения Иисуса Христа), Вифлеем, Израиль.
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Древний комплекс Абу-Мена, Египет.
Старый город Иерусалима и Стена плача также находятся в плачевном состоянии. Под угрозой исчезновения оказались православные монастыри Косово, по большей части из-за продолжительных боевых действий в регионе.
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Древние виды Иерусалима, Израиль.
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Средневековые монументы, Косово.
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Заброшенный город-призрак Хамберстоун, Чили.
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Чан-Чан, Перу.
Исторический центр города Шахрисабз в Узбекистане сильно пострадал из-за чрезмерного развития туристической инфраструктуры.
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Древний город Хатра или Эль-Хадр, Ирак.
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Щахрисабз, Узбекистан.
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Потоси, Боливия.
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Охотничий резерват Селус, Танзания.
В отдельную группу ЮНЕСКО включило исторические и архитектурные объекты, куда многие туристы вряд ли захотят поехать. Причина этого — нестабильная обстановка в странах, где располагаются сооружения. Например такие, как город Хатра, или Эль-Хадр, на территории Ирака.
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Древний город Лептис-Магна, Ливия.
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Комплекс зданий Ливерпульского порта, Великобритания.
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Национальный парк Эверглейдс, США
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Тропические леса провинции Атзинанана, Мадагаскар.
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Нан-Мадол, острова Понпеи, Тихий океан.
Или Джамский минарет в Афганистане, крепость госпитальеров Крак де Шевалье в Сирии, древний город Лептис-Магна в Ливии, а также городе Тимбукту в Мали и старая часть столицы Йемена — Сана.
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Тимбукту, Мали.
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Порт Коро, Венесуэла.
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Национальный парк Сымен, Эфиопия.
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Замки Крак-де-Шевалье и Калъат-Салах-ад-Дин, Сирия.
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Джамский минарет, Афганистан.
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Старая часть Саны, Йемен.
По материалам The Telegraph
Фото: The Telegraph
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