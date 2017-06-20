27 достопримечательностей, которые вот-вот исчезнут с лица земли

В июле представители ЮНЕСКО проведут заседание, в ходе которого обсудят, какие еще места на нашей планете могут быть добавлены в постоянно растущий список международной «Красной книги» Юнеско.

В преддверии этой встречи The Telegraph отобрал 27 мировых достопримечательностей, которые уже находятся под угрозой исчезновения и которые стоит увидеть до того, как они исчезнут с лица земли. Мы публикуем полный список мест из разных уголков планеты.