27 достопримечательностей, которые вот-вот исчезнут с лица земли

Британские журналисты перечитали список Всемирного наследия ЮНЕСКО и предложили 27 достопримечательностей, которые находятся под угрозой исчезновения. Любители путешествий пока еще могут успеть увидеть своими глазами то, что в скором времени исчезнет.

В июле представители ЮНЕСКО проведут заседание, в ходе которого обсудят, какие еще места на нашей планете могут быть добавлены в постоянно растущий список международной «Красной книги» Юнеско.

В преддверии этой встречи The Telegraph отобрал 27 мировых достопримечательностей, которые уже находятся под угрозой исчезновения и которые стоит увидеть до того, как они исчезнут с лица земли. Мы публикуем полный список мест из разных уголков планеты.

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    Кафедральный собор Баграти и монастырь Гелати в Кутаиси, Грузия.

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    Национальный парк Ко́моэ, Кот-д’Ивуар.

Многие из них являются природными объектами и национальными парками, оказавшимися в списке ЮНЕСКО из-за браконьерства или деятельности человека — вырубки лесов, строительства дорог. Сюда же относятся экологические проблемы, например, размытие почвы или истощение водных ресурсов в национальных парках.  

В список занесены национальный парк Комоэ в Кот-д’Ивуаре, влажные тропические леса Ацинананы на Мадагаскаре, национальный парк Селус в Танзании, национальный парк Сымен в Эфиопии, национальный парк Ниоколо-Коба в Сенегале, девственные влажно-тропические леса Суматры в Индонезии и национальный парк Вирунга в Конго.

 

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    Национальный парк Ниоколо-Коба, Сенегал.

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    Национальный парк Вирунга, Конго.

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    Большой барьерный риф, Белиз. 

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    Тропические леса Суматры, Индонезия.

В «Красную книгу» достопримечательностей вошли и рукотворные объекты — из-за долгого отсутствия реконструкции и неблагоприятного влияния окружающей среды под угрозой разрушения оказалась Базилика Рождества Христова в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.

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    Базилика рождества Христова и тропы паломников (место рождения Иисуса Христа), Вифлеем, Израиль.

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    Древний комплекс Абу-Мена, Египет. 

Старый город Иерусалима и Стена плача также находятся в плачевном состоянии. Под угрозой исчезновения оказались православные монастыри Косово, по большей части из-за продолжительных боевых действий в регионе.

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    Древние виды Иерусалима, Израиль.

  • Средневековые монументы, Косово.

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    Заброшенный город-призрак Хамберстоун, Чили.

  • Чан-Чан, Перу. 

Исторический центр города Шахрисабз в Узбекистане сильно пострадал из-за чрезмерного развития туристической инфраструктуры.

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    Древний город Хатра или Эль-Хадр, Ирак.

  • Щахрисабз, Узбекистан.

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    Потоси, Боливия.

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    Охотничий резерват Селус, Танзания.

В отдельную группу ЮНЕСКО включило исторические и архитектурные объекты, куда многие туристы вряд ли захотят поехать. Причина этого — нестабильная обстановка в странах, где располагаются сооружения. Например такие, как город Хатра, или Эль-Хадр, на территории Ирака.

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    Древний город Лептис-Магна, Ливия.

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    Комплекс зданий Ливерпульского порта, Великобритания.

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    Национальный парк Эверглейдс, США

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    Тропические леса провинции Атзинанана, Мадагаскар. 

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    Нан-Мадол, острова Понпеи, Тихий океан.

Или Джамский минарет в Афганистане, крепость госпитальеров Крак де Шевалье в Сирии, древний город Лептис-Магна в Ливии, а также городе Тимбукту в Мали и старая часть столицы Йемена — Сана.

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    Тимбукту, Мали.

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    Порт Коро, Венесуэла.

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    Национальный парк Сымен, Эфиопия.

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    Замки Крак-де-Шевалье и Калъат-Салах-ад-Дин, Сирия.

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    Джамский минарет, Афганистан.

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    Старая часть Саны, Йемен.

По материалам The Telegraph
Фото: The Telegraph

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