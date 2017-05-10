Все лето из Петербурга в Хельсинки можно будет уехать за 300 рублей
Автобусный перевозчик Lux Express бьет все рекорды по демпингу.В течение всего лета из Петербурга в столицу Финляндии и обратно можно будет съездить всего за 300 рублей.
При этом автобусы перевозчика обещают комфортабельные - с интернетом и кофемашиной.
Акция актуальна для поездок с 11 мая по 30 сентября (есть праздники и выходные), купить билеты можно до 23.59 12 мая. Чтобы получить скидку, необходимо указать промокод: vandrouki300.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.