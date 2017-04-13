Запущен Telegram-бот, который подбирает дешевые авиабилеты из Петербурга

Сайт для поиска авиабилетов Skyscanner запустил в мессенджере Telegram бот, который подбирает дешевые рейсы из Петербурга.

Бот каждый день будет выбирать для подписчиков как минимум семь недорогих предложений на прямые рейсы из Петербурга с разными датами вылетов. При том он будет присылать авиабилеты, скидки на которые составляют не менее 30 %.

Добавим, что вчера аэропорт Пулково и веб-сервис Flightradar24 ко Дню космонавтики выложили минутный ролик, в который уместили вид 395 вылетов из космоса

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