Путешественники назвали лучшую авиакомпанию в мире

Пользователи TripAdvisor назвали лучшую авиакомпанию в мире. Награда Travelers’ Choice 2017 досталась компании Emirates Airlines, которая базируется в Дубае. Путешественники отметили, что главные достоинства победителя – экономкласс и первый класс Emirates.

На втором месте топа – национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines, которую путешественники ценят за сервис и вкусную еду. Тройку лидеров замкнул бразильский лоукостер Azul.

В первую десятку рейтинга вошли американцы JetBlue, Air New Zealand, Korean Air, Japan Airlines, Thai Smile, Alaska Airlines и Garuda Indonesia.