В Турцию можно будет летать по российским паспортам

Турция и Россия готовятся обсудить возможность взаимных поездок граждан двух стран по внутренним паспортам, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в 2015 году) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», - заявил Чавушоглу.

Глава МИД также добавил, что в турецких аэропортах уже устанавливаются устройства для проверки документов россиян, приезжающих с паспортом РФ.

Добавим, что ранее Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам.