В Турцию можно будет летать по российским паспортам
Турция и Россия готовятся обсудить возможность взаимных поездок граждан двух стран по внутренним паспортам, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в 2015 году) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», - заявил Чавушоглу.
Глава МИД также добавил, что в турецких аэропортах уже устанавливаются устройства для проверки документов россиян, приезжающих с паспортом РФ.
Добавим, что ранее Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам.
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