РЖД запустит паровозы из Петербурга в Великий Новгород

РЖД Тур запустит паровоз из Петербурга в Великий Новгород: на старинном составе путешественники приедут в Средневековье, где их проведут по храмам и соборам.

В «Путешествие в средневековый Новгород» войдут экскурсия в Свято-Юрьев монастырь и Георгиевский собор, маршрут по музею народного деревянного зодчества «Витославлицы», мини-концерт колокольных звонов, театрализованная интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Новгородскому кремлю, посещение Софийского собора, а также завтрак и обед.

Первый тур на ретропоезде из Петербурга в Великий Новгород состоится 29 апреля. Стоимость путешествия: от 4800 рублей.