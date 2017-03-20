Авиабилеты из Петербурга в Москву продают за 990 рублей

Авиакомпания Utair запустила тариф «Лайт Открытый», благодаря которому перелеты между Петербургом и Москвой обойдутся пассажирам в 990 рублей.

Заранее будет известна только дата поездки. Билеты на рейсы «Москва — Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург — Москва» оформляются без конкретного времени вылета: о нем пассажира уведомят за день до рейса по СМС или электронной почте. Отмечается, что в стоимость входит только ручная кладь.

Кроме того, недорогие билеты без даты доступны при перелетах из Москвы в Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Калининград, Краснодар, Самару, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Сургут, Уфу и Ульяновск.