Образовательный проект «Таглит» организует бесплатные интерактивные путешествия для молодых людей от 18 до 26 лет с еврейскими корнями. В программе: дискуссии, лекции, сплавы по реке, ночевки в бедуинских деревнях, экскурсии в Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу — скучать не придется.
Образовательный проект «Таглит» приглашает в Израиль бесплатно
Путешествие оплачивается правительством Израиля и частными филантропами
За 16 лет с помощью международного образовательного проекта «Таглит» с Израилем познакомились 500 тысяч человек из 66 стран. В переводе с иврита название означает «открытие»: этим словом можно охарактеризовать всю поездку. Билеты, жилье, питание, экскурсии — бесплатно и оплачивается правительством Израиля и частными филантропами. Есть только два условия: путешественнику должно быть от 18 до 26 лет, и у него есть еврейские корни хотя бы на четверть. Группы отправляют зимой и летом, так что важно проверить срок действия загранпаспорта — на момент поездки он должен быть действителен еще полгода.
Простота участия
Для участия нужно заполнить заявку на официальном сайте и просто ждать звонка от организаторов — на летнюю сессию регистрация уже открыта. В первую очередь, понадобится документ, подтверждающий отношение к еврейской национальности: свидетельство о рождении бабушки, военный билет или советский паспорт Достаточно копии или фотографии.
Активный отдых
«Таглит» — не для лентяев, которые хотят отсидеться или отлежаться в отеле. Путшественники будут много ходить и ездить все десять дней. По плану: Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, прогулки по пещерам, каньонам, заповедникам, сплавы по реке, ночевки в бедуинских деревнях и встреча рассвета в горах.
Возможность узнать о своих корнях
Основа программы — знакомство участников с историей страны и приобщение к культурному наследию. Они проедут через весь Израиль и увидят, как живут в разных уголках страны, смогут пожить в кибуцах — еврейских сельскохозяйственных общинах, и узнать, зачем хасиды отращивают пейсы и носят штраймл. Поездка станет еще интереснее, если перед отъездом поднять архив и составить генеалогическое древо.
Знакомство с жизнью современных евреев
За десять дней путешественники увидят, как жители Израиля развивают медицину, защищают окружающую среду, занимаются благотворительностью и выстраивают демократию — все это вдохновляет.
Поиски себя
Возраст участников ограничен не просто так: помимо того, что ровесникам проще между собой общаться, это как раз тот период, когда сложно определиться с будущим и понять, что по-настоящему интересно. Так что кроме знакомства со страной, здесь помогут узнать себя через дискуссии, лекции и мастер-классы.
Новые знакомства
Искать новые знакомства точно не придется — в группе будет сорок ровесников, в том числе коренные израильтяне, а также наставники, гид, врач и охранник. Так что пару десятков номеров в телефонной книжке после поездки появится.
mytaglit.ru, journeyaboutyou@gmail.com
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