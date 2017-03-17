Образовательный проект «Таглит» приглашает в Израиль бесплатно

Путешествие оплачивается правительством Израиля и частными филантропами

За 16 лет с помощью международного образовательного проекта «Таглит» с Израилем познакомились 500 тысяч человек из 66 стран. В переводе с иврита название означает «открытие»: этим словом можно охарактеризовать всю поездку. Билеты, жилье, питание, экскурсии — бесплатно и оплачивается правительством Израиля и частными филантропами. Есть только два условия: путешественнику должно быть от 18 до 26 лет, и у него есть еврейские корни хотя бы на четверть. Группы отправляют зимой и летом, так что важно проверить срок действия загранпаспорта — на момент поездки он должен быть действителен еще полгода.

Простота участия

Для участия нужно заполнить заявку на официальном сайте и просто ждать звонка от организаторов — на летнюю сессию регистрация уже открыта. В первую очередь, понадобится документ, подтверждающий отношение к еврейской национальности: свидетельство о рождении бабушки, военный билет или советский паспорт Достаточно копии или фотографии.