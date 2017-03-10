Главным брендом Финляндии станет тишина

Главным туристическим брендом Финляндии, похоже, станет тишина. Спокойствие и умиротворенность Финляндии привлекают туристов, поэтому компания Visit Finland, ответственная за продвижение С страны за рубежом, сделала ставку на эти нематериальные категории.

Первыми к тенденции присоединились компании самой северной финской провинции Лапландии. Так, руководитель туристического бюро региона Тейя Миккола заявила, что для многих приезжающих на север Финляндии тишина становится одним из главных впечатлений.

Для Лапландии лето не является высоким сезоном, но представители туризма могли бы обеспечить приток путешественников, продвигая бренд тишины. Уже сейчас несколько компаний предлагают подобные путешествия, рассказал чиновница туротрасли.

По материалам «Фонтанки.ру»

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