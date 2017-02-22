Стало известно, когда россияне смогут ездить в Армению по паспортам
Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам уже с завтрашнего дня — 23 февраля. Ожидается, что такая мера увеличит туристический поток.
Ранее для въезда в страну россиянам требовался загранпаспорт. Кроме того, сограждане могли находиться в Армении без виз не более 180 дней в течение года.
Добавим, что жители РФ по внутреннему паспорту также могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
Отметим, что в январе Россия и Южно-Африканская Республика договорились о безвизовом режиме для владельцев загранпаспортов.
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