ОАЭ будут выдавать россиянам визы по прилете

Россиян освободили от необходимости оформлять визы в ОАЭ заранее — теперь их будут выдавать во всех пунктах въезда в страну. Такой указ уже подписал шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум.

Виза будет выдаваться на срок 30 дней. Ее можно будет однократно продлить еще на 30 дней. Когда данное решение вступит в силу, не уточняется.

Отметим, что сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны заранее оформлять визу стоимостью 85 долларов.

Добавим, что накануне Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам.