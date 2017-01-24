Россияне смогут ездить в Армению по внутреннему паспорту
Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам. Соответствующие документы уже подписаны.
Ожидается, что такая мера увеличит туристический поток. Ереван рассчитывает, что все формальности по этому вопросу разрешатся к лету 2017 года.
Сейчас для въезда в Армению россиянам требуется загранпаспорт. Кроме того, сограждане могут находиться в Армении без виз не более 180 дней в течение года.
Добавим, что жители РФ по внутреннему паспорту могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
Отметим, что в январе Россия и Южно-Африканская Республика договорились о безвизовом режиме для владельцев загранпаспортов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.