Автобусные билеты в Европу продают со скидкой 50%

Компания Lux Express объявили распродажу на поездки в Европу — автобусные билеты продают со скидкой до 50%. Акция стартует сегодня, 18 января, и продлится до 22 января, сообщается на сайте перевозчика.

В распродаже участвуют отправления из Петербурга, Москвы, Таллина, Риги, Вильнюса, Хельсинки и других городов. Период путешествия: с 30 января по 31 марта.

Дешевле всего обойдется поездка в Хельсинки и Таллин — от 488 рублей. Кроме того, до 70 % можно сэкономить на внутриэстонских рейсах.

Отметим, что автобусы Lux Express оснащены беспроводным интернетом, розетками у каждого сидения, кондиционером и постоянно работающим туалетом.