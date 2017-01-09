Петербургский путешественник вернется из Рио пешком

В апреле позапрошлого года петербургский путешественник Сергей Лукьянов дошел пешком до Рио-де-Жанейро. На это мастеру спорта международного класса по спортивной ходьбе потребовалось 496 дней. 

Обратно 60-летний спортсмен решил вернуться тоже пешком. По расчетам, в родной город он прибудет уже в конце января. Сергей Лукьянов решил закончить свое путешествие на Дворцовой площади, откуда он впервые отправился в Рио. Сейчас он находится в Белоруссии.

Напомним, что после путешествия спортсмен планирует написать книгу, а также подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: vk.com/clublukianovsp

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