Создатели всемирно известного инстаграм-проекта #FollowMeTo, супруги Мурад и Наталья Османн сняли видеогид по Петербургу. Нам трэвел-блогеры рассказали, чем город их поразил, какие мифы о нем удалось развенчать и где получаются самые лучшие фото.
Авторы проекта #followmeto о лучших местах Петербурга
Самый большой туристический миф о Петербурге для меня …
Мурад: Миф о том, что в Петербурге все говорят поребрик, а не бордюр, и парадная вместо подъезда. Неоднократно побывав в городе, с уверенностью могу сказать, что голоса разделились практически поровну. Мои друзья и знакомые используют и то, и другое! Что удивительно, никто их за это не порицает. Вот так и рушатся мифы (смеется).
Наташа: Миф о постоянном холоде. Нам практически всегда удавалось застать прекрасную погоду. В нашу первую поездку за кадром #followmeto светило солнце, и, вы не поверите, но не было даже ветерка! Мы завтракали на балконе и пили кофе, конечно же наслаждаясь каждым солнечным моментом, потому что верили в эти стереотипы (смеется). Но не всегда так везет: в нашу последнюю поездку дождь лил как из ведра. Но работа и энтузиазм пересилили все преграды.
На город лучше всего смотреть, когда…
Мурад: Зима. Петербург – это город великолепной архитектуры, и мне кажется, что люди пытались окружить себя красотой именно из-за сильных ветров и серого неба.
Наташа: Ночь или, может, белая ночь (смеется). Мне нравятся города в темное время суток: отношусь к нему большим трепетом. Каждый день мы снимали наш трэвел-блог до самой ночи, а один раз попали на разводку мостов, которую наблюдали вместе. Всем советую посмотреть на это магическое действие, даже если холодно и очень хочется спать.
Самые большие впечатления на меня произвела...
Мурад: Опустевшая сцена Мариинского. Нам удалось договориться с руководством театра, и нам разрешили снять абсолютно пустые залы и мастерские. Закулисье театра – совершенно другая планета, на которую посторонним вход воспрещен, а нам все же удалось, хоть и ненадолго, приоткрыть этот таинственный занавес.
Наташа: Вылазка на крышу в центе. Это абсолютно удивительная история (хотя у нас в копилке таких немало). Мы фактически нелегально пробирались на крыши жилых домов, чтобы снять фрагмент для видео, чувствовали себя при этом супер-шпионами. Вы бы только видели команду из пяти человек, которая с гигантским оборудованием и кучей причиндалов, пытается оставаться незамеченной! Кажется, этой историей я непременно поделюсь с детьми, а, может, даже и внуками.
Любимый снимок в Петербурге мы сделали…
Мурад: Когда впервые приехали в город, и поселились в самом красивом номере отеля Four Seasons – с видом на Исаакиевский собор. Наташа обожает это место и всегда охотно позирует там в любое время дня и ночи, и эта поездка не стала исключением (смеется).
Наташа: В академии Штиглица. Удивительно, что об этом месте не прознали туристы и не обступили его со всех углов, потому что здесь настоящий Петербург: утонченный, культурный, гордый, исторический. Там много атомосфера искусства и творчества – захотелось сразу купить холст и творить. Получила невероятный заряд сил и вдохновения!
Я возвращаюсь в Петербург за...
Мурад: Спокойствием, лучшим кофе и уединением. Как назло не могу вспомнить ни одного конкретного места, но я, скорее, возвращаюсь за ощущениями, чем за местами.
Наташа: Старинными книжными магазинами, необычными кафешками на берегу Невы и, как ни странно, за ветром, от которого не так просто укрыться, даже в шерстяном свитере.
Лучшее место для снимка в стиле #FollowMeTo
Мурад: Дворцовая площадь и Зимний дворец. Это очень динамичное место, где встречается прошлое и будущее. На фоне исторических фасадов ты видишь обычных людей, которые смеются, ездят на гироскутерах, носят модную одежду, и, да, еще они постоянно делают селфи (смеется). Мне кажется, даже в словах ощущается контраст, не говоря о картинке.
Наташа: Пять углов! В копилке обязательно должен быть снимок на фоне легендарного дома с башенкой!
Фото: Анна Феоктистова, Instagram
Текст: Ольга Новокрещенова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.