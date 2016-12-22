Авторы проекта #followmeto о лучших местах Петербурга

Создатели всемирно известного инстаграм-проекта #FollowMeTo, супруги Мурад и Наталья Османн сняли видеогид по Петербургу. Нам трэвел-блогеры рассказали, чем город их поразил, какие мифы о нем удалось развенчать и где получаются самые лучшие фото.

  • Наталья и Мурад Османн

  • Режиссер видеопроекта Олег Трофим

  •  Мурад Османн

  • Мурад Османн и Олег Трофим

Самый большой туристический миф о Петербурге для меня …

Мурад: Миф о том, что в Петербурге все говорят поребрик, а не бордюр, и парадная вместо подъезда. Неоднократно побывав в городе, с уверенностью могу сказать, что голоса разделились практически поровну. Мои друзья и знакомые используют и то, и другое! Что удивительно, никто их за это не порицает. Вот так и рушатся мифы (смеется).

Наташа: Миф о постоянном холоде. Нам практически всегда удавалось застать прекрасную погоду. В нашу первую поездку за кадром #followmeto светило солнце, и, вы не поверите, но не было даже ветерка! Мы завтракали на балконе и пили кофе, конечно же наслаждаясь каждым солнечным моментом, потому что верили в эти стереотипы (смеется). Но не всегда так везет: в нашу последнюю поездку дождь лил как из ведра. Но работа и энтузиазм пересилили все преграды.

На город лучше всего смотреть, когда…

Мурад: Зима. Петербург – это город великолепной архитектуры, и мне кажется, что люди пытались окружить себя красотой именно из-за сильных ветров и серого неба. 

Наташа: Ночь или, может, белая ночь (смеется). Мне нравятся города в темное время суток: отношусь к нему большим трепетом. Каждый день мы снимали наш трэвел-блог до самой ночи, а один раз попали на разводку мостов, которую наблюдали вместе. Всем советую посмотреть на это магическое действие, даже если холодно и очень хочется спать.

Самые большие впечатления на меня произвела...

Мурад: Опустевшая сцена Мариинского. Нам удалось договориться с руководством театра, и нам разрешили снять абсолютно пустые залы и мастерские. Закулисье театра – совершенно другая планета, на которую посторонним вход воспрещен, а нам все же удалось, хоть и ненадолго, приоткрыть этот таинственный занавес.

Наташа: Вылазка на крышу в центе. Это абсолютно удивительная история (хотя у нас в копилке таких немало). Мы фактически нелегально пробирались на крыши жилых домов, чтобы снять фрагмент для видео, чувствовали себя при этом супер-шпионами. Вы бы только видели команду из пяти человек, которая с гигантским оборудованием и кучей причиндалов, пытается оставаться незамеченной! Кажется, этой историей я непременно поделюсь с детьми, а, может, даже и внуками.

Любимый снимок в Петербурге мы сделали…

Мурад: Когда впервые приехали в город, и поселились в самом красивом номере отеля Four Seasons – с видом на Исаакиевский собор. Наташа обожает это место и всегда охотно позирует там в любое время дня и ночи, и эта поездка не стала исключением (смеется).

Наташа: В академии Штиглица. Удивительно, что об этом месте не прознали туристы и не обступили его со всех углов, потому что здесь настоящий Петербург: утонченный, культурный, гордый, исторический. Там много атомосфера искусства и творчества – захотелось сразу купить холст и творить. Получила невероятный заряд сил и вдохновения!

  • Наталья Османн

  • Мурад Османн

  • Наталья Османн

Я возвращаюсь в Петербург за...

Мурад: Спокойствием, лучшим кофе и уединением. Как назло не могу вспомнить ни одного конкретного места, но я, скорее, возвращаюсь за ощущениями, чем за местами.

Наташа: Старинными книжными магазинами, необычными кафешками на берегу Невы и, как ни странно, за ветром, от которого не так просто укрыться, даже в шерстяном свитере.

Лучшее место для снимка в стиле #FollowMeTo

Мурад: Дворцовая площадь и Зимний дворец. Это очень динамичное место, где встречается прошлое и будущее. На фоне исторических фасадов ты видишь обычных людей, которые смеются, ездят на гироскутерах, носят модную одежду, и, да, еще они постоянно делают селфи (смеется). Мне кажется, даже в словах ощущается контраст, не говоря о картинке.

Наташа: Пять углов! В копилке обязательно должен быть снимок на фоне легендарного дома с башенкой!

Фото: Анна Феоктистова, Instagram

Текст: Ольга Новокрещенова

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