Самый большой туристический миф о Петербурге для меня …

Мурад: Миф о том, что в Петербурге все говорят поребрик, а не бордюр, и парадная вместо подъезда. Неоднократно побывав в городе, с уверенностью могу сказать, что голоса разделились практически поровну. Мои друзья и знакомые используют и то, и другое! Что удивительно, никто их за это не порицает. Вот так и рушатся мифы (смеется).

Наташа: Миф о постоянном холоде. Нам практически всегда удавалось застать прекрасную погоду. В нашу первую поездку за кадром #followmeto светило солнце, и, вы не поверите, но не было даже ветерка! Мы завтракали на балконе и пили кофе, конечно же наслаждаясь каждым солнечным моментом, потому что верили в эти стереотипы (смеется). Но не всегда так везет: в нашу последнюю поездку дождь лил как из ведра. Но работа и энтузиазм пересилили все преграды.

На город лучше всего смотреть, когда…

Мурад: Зима. Петербург – это город великолепной архитектуры, и мне кажется, что люди пытались окружить себя красотой именно из-за сильных ветров и серого неба.

Наташа: Ночь или, может, белая ночь (смеется). Мне нравятся города в темное время суток: отношусь к нему большим трепетом. Каждый день мы снимали наш трэвел-блог до самой ночи, а один раз попали на разводку мостов, которую наблюдали вместе. Всем советую посмотреть на это магическое действие, даже если холодно и очень хочется спать.