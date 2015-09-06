Гид по открытым крышам Петербурга
Адрес: дом напротив Пушкинской, 7 (не доходя до Института Кино и Телевидения)
Как пробраться: справа во дворе стоит пожарная лестница, которая ведет на крышу с видом на площадь Восстания. Путь непростой, но справиться можно. Примерное время от начала до конца маршрута займет 30-40 минут.
Особенности: вся система покатая, от 30 до 60 градусов наклона. Если держаться внешней стороны, то жильцы вас не увидят, но не советую идти по внутренней стороне крыши, которая выходит во дворы.
Какой вид: площадь Восстания, ул. Пушкинская, Лиговский проспект, Московский вокзал
Адрес: дом с колоннами в начале улицы Куйбышева (ориентир — мемориальная доска Н.Д. Антонову)
Как пробраться: это жилой сталинский дом. В первом дворе слева есть пожарная лестница, уже подпиленная, но не настолько, чтобы невозможно было дотянуться: для тех, кто повыше, труда не составит, остальным рекомендую взять с собой табурет.
Особенности: крыша покатая, в среднем на 30 градусов, жильцы здесь бдительные, но помните, что передвигаться всегда надо по той части крыши, что выходит на проезжую часть. Также после прогулки вас может поджидать местный участковый, кабинет которого находится через дорогу, так что будьте осторожнее.
Какой вид: Петропавловская крепость, Троицкая площадь, особняк Кшесинской, ныне — Музей политической истории России.
Адрес: дом на Адмиралтейской набережной сразу за сквером
Как пробраться: позади школы № 225 есть пожарная лестница, неоднократно подпиленная физруком, поэтому попасть на нее можно либо притащив с собой какую либо доску от 1,5 метров, либо забравшись по фасаду до второго этажа (структура дома это позволяет, парни точно осилят)
Особенности: крыша имеет наклон в 30 градусов. Проблем с жильцами пока нет, если будете тихо себя вести, то никто вас не снимет. Но, увы, здание соединяется с жилым, в котором живут «большие шишки»: так, на последнем этаже сейчас достраивается квартира московского бизнесмена, возглавляющего сеть торгово-развлекательных комплексов, окна в квартире бронированные. Скорее всего это последний год, когда на эту крышу можно будет попасть.
Какой вид: акватория Невы от Благовещенского до Дворцового моста, Кунсткамера, кусочек Стрелки ВО, Адмиралтейства и Эрмитажа.
Адрес: Набережная Кутузова, арка справа за домом графа Кушелева-Безбородко (напротив — ВТБ, Сбербанк)
Как пробраться: в арке — подъезд, пролеты которого напоминают Хогвардс. Здесь можно просто подняться по лестнице на открытый чердак.
Особенности: раньше тут спали бездомные, а сейчас периодически можно встретить людей, жильцы особо не ругаются, но и шуметь при этом не стоит.
Какой вид: акватория Невы от Троицкого до Литейного моста
Адрес: Загородный проспект, дом за Subway
Как пробраться: нужно зайти в дверь справа в арке. Подъезд с домофоном.
Особенности: проблем с жильцами пока не замечалось, но лучше вести себя тихо
Какой вид: на Пять углов
Правила безопасности
Все как учили с детства: провода не трогать, алкоголем не злоупотреблять. Обувь надеть лучше с мягкой резиновой подошвой. Ходить стоит по стыкам — так будет почти бесшумно. В одиночку по крыше бродить не рекомендуется: случиться может все что угодно: от захлопнувшейся двери вниз до обвала кровли. Также стоит отложить вылазку, если идет дождь — вероятность подскользнуться на мокрой кровле возрастает в разы. С собой советуем взять фонарик для темного чердака, а также свитер или плед — ветер наверху гуляет с удвоенной силой.
Крыши и закон
Максимальное наказание, которое может грозить за прогулку по крыше — это штраф в размере 500 руб.
Фото: loveisspb.com, Дарья Ковалева
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