Адрес: дом напротив Пушкинской, 7 (не доходя до Института Кино и Телевидения)

Как пробраться: справа во дворе стоит пожарная лестница, которая ведет на крышу с видом на площадь Восстания. Путь непростой, но справиться можно. Примерное время от начала до конца маршрута займет 30-40 минут.

Особенности: вся система покатая, от 30 до 60 градусов наклона. Если держаться внешней стороны, то жильцы вас не увидят, но не советую идти по внутренней стороне крыши, которая выходит во дворы.

Какой вид: площадь Восстания, ул. Пушкинская, Лиговский проспект, Московский вокзал