Польское правительство в ближайшее время пополнит список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию страны. Об сообщает Польское агентство печати, пишет РИА Новости.
Польша решила открыть границы для граждан России
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Фото: Shutterstock
Так, въезд в Польшу получат россияне, а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. Также увеличится число стран, гражданам которых въезд в Польшу запретят. В их числе Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие. Всего въезд в Польшу будет закрыт для 63 стран.
Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в Лондон. При этом россияне должны будут соблюдать двухнедельный карантин, приехав в Великобританию. Также WizzAir перенесла полеты из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, которые должны были начаться 18-19 сентября, на октябрь-декабрь.
Зимой 2020/2021 ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит четыре еженедельных рейса между Петербургом и Италией. Ранее ирландский авиаперевозчик не обслуживал Россию.
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