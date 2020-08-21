Со вчерашнего дня, 20 августа, в России открылись еще три города для международного авиасообщения. Речь идет о Казани, Калининграде и Новосибирске, уточнили в Росавиации.
Россия возобновляет международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска
«В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа»,— сообщает ведомство.
Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в Лондон. При этом россияне должны будут соблюдать двухнедельный карантин, приехав в Великобританию. Также WizzAir перенесла полеты из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, которые должны были начаться 18-19 сентября, на октябрь-декабрь.
Зимой 2020/2021 ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит четыре еженедельных рейса между Петербургом и Италией. Ранее ирландский авиаперевозчик не обслуживал Россию.
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