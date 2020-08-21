Россия возобновляет международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска

Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в Лондон. При этом россияне должны будут соблюдать двухнедельный карантин, приехав в Великобританию. Также WizzAir перенесла полеты из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, которые должны были начаться 18-19 сентября, на октябрь-декабрь.

Зимой 2020/2021 ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит четыре еженедельных рейса между Петербургом и Италией. Ранее ирландский авиаперевозчик не обслуживал Россию.