В 2021 году откроются маршруты, которые свяжут Петербург и Ленобласть с четырьмя финскими городами озерного района Сайма — Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
В 2021 году появятся новые экологические и велосипедные турмаршруты, объединяющие Петербург и Финляндию
Сейчас идет подготовка к новым экологическим, пешеходным и велосипедным маршрутам, связанных с деятельностью полководца Александра Суворова. Также в следующем году для любителей историко-патриотического туризма сделают пять новых маршрутов «Звезда Победы». Они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, появятся четыре сельских маршрута ─ для тех, кто предпочитает деревенский отдых.
Напомним, 3 августа визовый центр Финляндии на улице Марата в Петербурге возобновил работу. Получить паспорт с готовой визой петербуржцы смогут по предварительной записи, а вот подать заявление на получение — все еще нет.
Ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также рассказала, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза. При этом Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет прием заявлений на получение виз. Сделать это могут пока что только заявители трех категорий.
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, однако посетить Финляндию пока не получится — власти страны продлили ограничения на пересечение границы до 11 августа. К приему россиян Финляндия готова, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной.
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