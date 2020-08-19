В 2021 году появятся новые экологические и велосипедные турмаршруты, объединяющие Петербург и Финляндию

Напомним, 3 августа визовый центр Финляндии на улице Марата в Петербурге возобновил работу. Получить паспорт с готовой визой петербуржцы смогут по предварительной записи, а вот подать заявление на получение — все еще нет.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также рассказала, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза. При этом Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет прием заявлений на получение виз. Сделать это могут пока что только заявители трех категорий.

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, однако посетить Финляндию пока не получится — власти страны продлили ограничения на пересечение границы до 11 августа. К приему россиян Финляндия готова, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной.