Авиакомпания WizzAir перенесла полеты из Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, которые должны были начаться 18-19 сентября, на октябрь-декабрь. Об этом рассказали «Фонтанке» петербуржцы, которые получили соответствующие сообщения от WizzAir.
WizzAir переносит на октябрь-декабрь полеты из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию
Сейчас на сайте авиакомпании можно забронировать билет на Мальту с 15 октября, в Зальцбург и Копенгаген — с 16-го, Осло и Стокгольм — с 15 декабря. Поездку в Лондон можно запланировать на август, в Будапешт — с 3 сентября, Софию и Бухарест — с15 сентября, в Вильнюс — с 16-го.
Напомним, ранее Совет Евросоюза убрал Марокко из списка иностранных государств, для которых разрешено открыть внешние границы. Теперь в этот перечень входят 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия и Уругвай. При этом в Россию по-прежнему не включили в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Посол ЕС в РФ рассказал, почему россиян до сих пор не пускают.
Также до конца года власти Индонезии не откроют границы для туристов. Правительство приняло решение сделать акцент на развитии внутреннего туризма.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.