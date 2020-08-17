Зимой 2020/2021 ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит четыре еженедельных рейса между Петербургом и Италией. Об этом пишет портал ch-aviation.com. Ранее ирландский авиаперевозчик не обслуживал Россию. Официальных подтверждений от авиакомпании еще не было.
СМИ: авиакомпания Ryanair запустит рейсы между Петербургом и Италией
Также пока неизвестно, о каких итальянских городах идет речь. При этом департамент развития воздушного транспорта и лицензирования Италии уже одобрил выполнение рейсов.
Напомним, ранее Совет Евросоюза убрал Марокко из списка иностранных государств, для которых разрешено открыть внешние границы. Теперь в этот перечень входят 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия и Уругвай. При этом в Россию по-прежнему не включили в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Посол ЕС в РФ рассказал, почему россиян до сих пор не пускают.
Также до конца года власти Индонезии не откроют границы для туристов. Правительство приняло решение сделать акцент на развитии внутреннего туризма.
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